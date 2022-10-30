Ali Ghediri, retired Algerian general, leaves after a press conference in the capital Algiers on January 27, 2019. - The former defence ministry personnel director, threw his hat into the ring after the North African country on January 19, called the much anticipated election for April 18. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

القضاء الجزائري يقرر إعادة محاكمة الجنرال علي غديري

2022-10-30 / 14:14
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هبة بريس

ستتم إعادة محاكمة الجنرال المتقاعد والمترشح السابق لرئاسيات الجزائر، علي غديري، أمام هيئة قضائية جديدة خلال الأيام المقبلة بعدما قررت المحكمة العليا نقض حكم الاستئناف الصادر في حقه، وفق ما كشف عنه محامون.

وأُدين غديري، شهر يناير الماضي، بـ4 سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة “المساهمة في إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”، في حين كانت النيابة قد التمست ضده 10 سنوات سجنا نافذا.

ويتابع جمهور واسع تطورات هذا الجنرال المتقاعد، الذي كان يشغل منصب مدير مركزي للمستخدمين في وزارة الدفاع الجزائرية، قبل أن يحال على التقاعد ويقرر بعدها دخول المعترك السياسي.

وتم توقيف غديري في الأشهر الأولى التي تلت مسيرات الحراك الشعبي، حيث شهد ملفه القضائي تطورات عديدة، بحيث وجهت إليه في بداية الأمر تهم عديدة من قبيل “الجوسسة والتخابر مع الغير”، قبل أن تستقر التهمة النهائية على “محاولة إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”.

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