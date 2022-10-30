التدافع في كوريا .. سفارة المغرب في سيول توضح

هبة بريس _ الرباط

أعلنت سفارة المملكة المغربية بسيول أنها على تواصل مستمر مع السلطات الكورية المختصة وأنه لم يتم تسجيل إلى حد الآن أية حالة في أوساط المواطنين المغاربة.

وجاء في بلاغ سفارة المملكة بسيول أنه على إثر أحداث التدافع المأساوي الذي وقع خلال احتفالات الهالويين بسيول-إيطيوان- ليلة السبت 29 أكتوبر، والذي خلف ما يزيد عن 150 قتيلا وعشرات الجرحى، أنه لم يتم تسجيل إلى حد الآن أية حالة في أوساط المواطنين المغاربة.

ولفتت إلى أنه في إطار تتبع ومواكبة مستجدات هذه الفاجعة، تم وضع رهن إشارة جميع أفراد الجالية المغربية للاستفسار ولكل طارئ الأرقام التالية:

الهاتف المباشر :

82-2-792-7097+

الهاتف المحمول:

82-10-3153-7097+

البريد الإلكتروني: consulat@moroccoembassy.kr

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