تسليح إيران للبوليساريو يفجر اجتماع وزراء الخارجية العرب 

2022-10-30 / 13:18
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هبة بريس _ الرباط

قالت مصادر جيدة الإطلاع ان وزير النارجية ناصر بوريطة طالب بإدراج نقطة تسليح إيران للبوليساريو بالدرونات واستهدافها للأراضي العربية سواء في الخليج أو المغرب ضمن جدول الأعمال.

وقالت ذات المصادر أن رئيس الجلسة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رفض ذلك، وهو ما احتج عليه نظيره المغربي بقوة .

وعشية وصول بوريطة للجزائر، طرح المغرب قضية تسليح إيران لجبهة البوليساريو على لسان عمر هلال، مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة. وحذر السفير خلال مؤتمر صحافي بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية “مينورسو”، من استخدام جبهة “البوليساريو” طائرات مسيّرة إيرانية لتهديد أمن وسلامة المغرب، مؤكداً أن الظغرب “ستتصرف بقوة وستكون عواقب وخيمة على جبهة البوليساريو”.

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تعليق واحد

  1. الديبلوماسية المغربية تعرف كيف ترسم الخطوط الحمراء .. تحية تقدير واحترام لهذا الرجل الذي يجب ان يرقى الى مستوى فوق وزير دولة .. تحية للاسود في وكر الثعالب ..

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