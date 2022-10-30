أفدحها في السعودية والعراق.. التاريخ الأسود لحوادث التدافع

هبة بريس _ وكالات

لقي ما لا يقل عن 151 شخصا حتفهم في تدافع، خلال احتفال بعيد الهالوين، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وفيما أعلنت كوريا الجنوبية حدادا عاما عقب الحادث، اعتبر رئيس البلاد، يون سوك يول، أنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سيول.

وعقد الرئيس اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه، وأمر بتشكيل قوة مهام لتأمين الموارد اللازمة لمعالجة المصابين، وبدء تحقيق شامل في أسباب هذه الكارثة.

لكن الفاجعة أعادت التذكير بحوادث مشابهة ذهبت بأرواح المئات من الضحايا، مع اختلاف المناسبات التي شهدت تلك الحوادث.

وفيما يلي تفاصيل بعض من أسوأ حوادث التدافع خلال الثلاثين عاما الماضية، بحسب وكالة “رويترز”.

أبريل 1989.. مقتل 96 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين، في أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا بعد تدافع المشجعين، في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوتنغهام فورست في استاد هيلزبره في شيفيلد.

يوليو 1990: داخل نفق المعيصم في السعودية، بالقرب من مدينة مكة المكرمة، توفي 1426 حاجا، خلال تدافع في نهاية موسم الحج.

مايو 1994: تدافع بالقرب من جسر الجمرات بمنطقة منى بمكة المكرمة، أثناء الحج، مما أدى إلى وفاة 270 شخصا.

أبريل 1998: مقتل 119 حاجا خلال تدافع أثناء مناسك الحج بالسعودية.

مايو 2001: مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا في غانا، في تدافع في ملعب كرة القدم الرئيسي بأكرا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مشجعين كانوا يقومون بأعمال شغب، في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في أفريقيا.

فبراير 2004: مقتل 251 حاجا في تدافع قرب جسر الجمرات بمكة المكرمة.

يناير 2005: مقتل ما لا يقل عن 265 هندوسيا في تدافع بالقرب من معبد في ولاية ماهاراشترا الهندية.

أغسطس 2005: مقتل ما لا يقل عن 1005 أشخاص في العراق، عندما تدافع مواطنون شيعة فوق جسر “الأئمة” على نهر دجلة في بغداد، من جراء ذعرهم من شائعات عن تفجير انتحاري وسط الحشد.

يناير 2006: مقتل 362 حاجا عند المدخل الشرقي لجسر الجمرات في مكة المكرمة، بسبب التدافع خلال مناسك الحج.

أغسطس 2008: شائعات عن انهيار أرضي تسببت في تدافع زوار في معبد ناينا ديفي في ولاية هيماشال براديش الهندية. ولقى ما لا يقل عن 145 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100.

سبتمبر 2008: مقتل 147 شخصا في تدافع بمعبد تشاموندا بالقرب من بلدة جودبور التاريخية الغربية بالهند.

يوليو 2010: مقتل 19 شخصا وإصابة 342 آخرين في تدافع الناس داخل نفق في مهرجان الموسيقى تكنو لوف باريد في دويسبورغ بألمانيا.

نوفمبر 2010: مقتل ما لا يقل عن 350 شخصا في تدافع على جسر في فنومبينه عاصمة كمبوديا، في اليوم الأخير من مهرجان للمياه.

يناير 2013: مقتل أكثر من 230 بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي في بلدة سانتا ماريا بجنوب البرازيل وتسبب تدافع في موت بعض الضحايا، ومنع آخرين من الفرار من الدخان والنيران.

أكتوبر 2013: مقتل 115 شخصا أثناء عبور زوار جسرا خرسانيا طويلا باتجاه معبد في ولاية ماديا براديش بوسط الهند بعد حالة من الذعر نتيجة انهيار بعض أسوار الجسر.

أبريل 2021: مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا في احتفال ديني مزدحم في إسرائيل، فيما وصفه مسعفون بأنه تدافع.

نوفمبر 2021: مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات في تدافع في الليلة الافتتاحية لمهرجان موسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

يناير 2022: لقي ما لا يقل عن 12 هندوسيا حتفهم كما أصيب أكثر من 12 في تدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي في كشمير خلال فعاليات بمناسبة العام الجديد.

يناير 2022: أدى تدافع في كنيسة على مشارف العاصمة الليبيرية مونروفيا إلى مقتل 29 شخصا خلال احتفال مسيحي

مايو 2022: مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا خلال تدافع أمام كنيسة في ولاية ريفرز جنوب نيجيريا بعد اقتحام أشخاص جاءوا للحصول على طعام في الكنيسة البوابة.

أكتوبر 2022: مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا وإصابة أكثر من 320 آخرين في تدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا، بعد أن سعت الشرطة إلى قمع العنف في الملعب، حسبما ذكرت السلطات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0