“ميشال عون” يقيل الحكومة اللبنانية ويغادر القصر الرئاسي

2022-10-30 / 11:59
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون أنه وجه رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياته الدستورية، ووقع مرسوم استقالة الحكومة، مؤكدا أنه غادر مكتبه في قصر بعبدا الرئاسي.

وكتب عون على تويتر: “اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة”.

وأضاف: “أنتم معي وأنا معكم… اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا”.

واعتبر أن “مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم”، مشددا على أن “البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره”.

وأشار إلى أن “الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عامودين: الأمن والقضاء”.

وقال عون: “بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه”.

وغادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون الأحد، مكتبه في قصر بعبدا الجمهوري وذلك بعد انتهاء ولايته الرئاسية التي استمرت 6 سنوات.

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تعليق واحد

  1. مادامت لبنان يحكمها مسيحي وشيعي حزب الشيطان لن تخرج من الازمات،والعقوبات الألاهية،

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