“لا لغلاء الأسعار”.. حملة تطالب بتدخل الحكومة

2022-10-30 / 11:43
22
هبة بريس _ الرباط

انتقد مغاربة الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية لاسيما المحروقات واللحوم البيضاء والحليب ومشتقاته والقطاني

وخلفت هذه الزيادات غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر الترند المغربي على تويتر هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار بالمغرب”.

وعبر مستخدمو هذه المواقع عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة أمام صمت الحكومة وغياب تواصلها مع المواطنين، وقالوا “تقهرنا” استنكارا للزيادات الأخيرة والضرر الذي يهدد قوتهم اليومي.

وتفاعل مع هذه الحملة الرقمية الرافضة لغلاء الأسعار بالمغرب، مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا عدم تدخل الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا “مهولا”.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
15

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 12 إصابة جديدة 

2022-10-31 / 17:53
Photo of المنصوري: السكن الاجتماعي إرادة ملكية منذ 20 سنة

المنصوري: السكن الاجتماعي إرادة ملكية منذ 20 سنة

2022-10-31 / 17:51
Photo of القنيطرة : إعتقال رئيس جماعة ونائبه بتهمة ” الارتشاء”

القنيطرة : إعتقال رئيس جماعة ونائبه بتهمة ” الارتشاء”

2022-10-31 / 17:31
Photo of آيت الطالب: علينا المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام “راميد”

آيت الطالب: علينا المحافظة على مكتسبات المستفيدين من نظام…

2022-10-31 / 17:00
Photo of وثائق حول إصلاح المنظومة الصحية .. الوزارة تنفي

وثائق حول إصلاح المنظومة الصحية .. الوزارة تنفي

2022-10-31 / 16:06
Photo of المنع والتضييق على الصحافيين المغاربة بالجزائر .. المجلس الوطني يندد

المنع والتضييق على الصحافيين المغاربة بالجزائر .. المجلس الوطني…

2022-10-31 / 15:40
Photo of منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال “القمة العربية”.. جمعية تدين

منع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال “القمة العربية”..…

2022-10-31 / 12:50
Photo of مجموعة أكديطال تدشن مركبا استشفائيا جديدا بطنجة

مجموعة أكديطال تدشن مركبا استشفائيا جديدا بطنجة

2022-10-31 / 12:35
Photo of أمن سلا يوقف شخصين ويحجز كمية من الأقراص المخدرة

أمن سلا يوقف شخصين ويحجز كمية من الأقراص المخدرة

2022-10-31 / 12:27
Photo of الدرك يستعين بالدرونات والكلاب المدربة..14 يوما من اختفاء الطفل هشام تهز مدينة تازة والمغرب

الدرك يستعين بالدرونات والكلاب المدربة..14 يوما من اختفاء الطفل…

2022-10-31 / 11:15

‫22 تعليقات

  1. أغلب التجار استغلوا صمت الجهات المسؤولة واعلنوا زيادات غير مشروعة لا قانونا ولا امام الله ، لقاوا السيبة وزادوا في الاسعار على اخوانهم المواطنين المقهورين اكثر منهم لا حول ولا قوة الا بالله

  2. اللهم لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا
    كثرة الذنوب كثرة الفجور كشف العورات أسباب في زيادة الأسعار
    ما من مصيبة تلم بنا إلا بما كسبت أيدينا
    الحل هو الرجوع إلى الله والاستغفار إن ذنوبها قد بلغت عنان السماء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق