“لا لغلاء الأسعار”.. حملة تطالب بتدخل الحكومة
هبة بريس _ الرباط
انتقد مغاربة الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية لاسيما المحروقات واللحوم البيضاء والحليب ومشتقاته والقطاني
وخلفت هذه الزيادات غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر الترند المغربي على تويتر هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار بالمغرب”.
وعبر مستخدمو هذه المواقع عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة أمام صمت الحكومة وغياب تواصلها مع المواطنين، وقالوا “تقهرنا” استنكارا للزيادات الأخيرة والضرر الذي يهدد قوتهم اليومي.
وتفاعل مع هذه الحملة الرقمية الرافضة لغلاء الأسعار بالمغرب، مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا عدم تدخل الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا “مهولا”.
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15 تعليقات
أنا شخصيا بعد ان عجزت عجزت كاملا على توفير أدنى شروط العيش البسيط اقول و أكرر البسيط لعلئلتي تروادني فكرة الهجرة و الاستقرار بصفة نهائية بإحدى دول شمال افريقيا خاصة لما قارنت اثمنة المواد الأساسية و لاحظت ان ثمنها منخفض مرتين الى تلات مرات بالنسبة لثمنها في مدينتي و كابسط مثال ان تمن البنزين الدي يعتبر العنصر الأساسي في تحديد سعر باقي المواد سمعت أن سعره في مصر بعد التعويم المرتقب الجنيه سيبلغ 9 جنية التي تساوي 4 دراهم للتر الواحد علما انه حاليا لا يتجاوز درهمين و سعر وسائل النقل داخل المدن لا يتعدى درهم و نصف .
ولمن اراد الاطلاع على اسعار المواد الأساسية في كل دول شمال افريقيا فهناك قنوات لشباب مغاربة يتنقلون عبر كل مناطق هده البلدان و يخصصون فيديوهات للمعيشة.
لا احد يريد او يفضل العيش بعيدا عن اهله و وطنه و لكن للضرورة أحكام و بعبارة أخرى الله غالب تقهرت و ماشي من الشيم و الأخلاق و التربية ديالي مند يدي لأي كان باش نسعى عندي دخل و لكن مع هاد جهنم ديال الأسعار مابقتش كنقدر نوصل حتى النص فالشهر لدرجة ولات الزيادات يومية و ماكينش شي نهار لي ماتسمع راه تزادت و الدخل الشهري ديالي بقا لاسق بلاصتو و شاد فيها بيديه و بسنيه من 2011 .
فالاخر اللهم نخوي و لا يوقع لي شي عطب فالصحة ديالي لا قدر الله و نخلي جوج وليدات لهاد الزمان لي ماكيرحم.
اشكو الحكومة من غلاء الاسعار فانه بعد الاقتراض بدات في بيع اثات منزلي ومتاعي من اجل سداد واجب قوت العيش لاسرتي الذي اصبح مكلفا جدا وحملنا ما لا طاقة لنا به يارب نطلب رحمتك اما الحكومة فهي غاىبة عن هذا كله والشعب وحده الذي يكتوي من نار غلاء المعيشة اللهم ان هذا منكر
إنها صدمة مابعدها صدمة منذ تولي الرئيس منصب الرئاسة والمغرب لم يعرف أي تغيرات المعيشة لازالت متدهورة جدآ والاسعار ملتهبة واثمنتها تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نطالب الحكومة بالزيادات في الأجور والمعاشات وانخفاض في اسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها.
أرى انه هل من الممكن أن كل مواطن مغربي يكتب رسالة ملتمس واستعطاف عن هول ارتفاع الأسعار لجلال الملك الاب الحنون والعطورف والأخ الكبير للمغاربة
الطبقة البورجوازية لاتهمها الطبقة الفقيرة والكادحة المقهورة التي قهرها الزمن الذي طالما عانت منه ولأن الحكومة لحد الآن لم تجد حلا مناسبا للحد من ارتفاع الساروخي في الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمواطن البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وكل واحد يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش والحكومة لاتبالي والى أي حد ستصلون بنا..
أين هي الوعود التي وعدتمونها لنا لا دعم ولا اي تغير نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة في حق المواطن المغربي البسيط..
المشكل الكبير هو الحكومة لم تعرف التصرف والتسير!!! أين هي الميزانية العامة أين تبخرت هههههههههههه أين ميزانية الفوسفاط ومشتقاته أين ذهبت ؟؟؟ كلها أسئلة متكررة في كل وقت وحين ؟؟؟؟
الشعب المغربي ظن ان حكومة اخنوش ستغير مجرى الحياة المواطن المغربي البسيط ولكن للاسف الشديد العكس صحيح لا زلنا نعاني من الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب من الشعب المغربي ان ينظم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في كل وقت وحين وليس بيوم الأحد حتى تتحرك الحكومة وتجد حلولا مناسبة للقضاء على الغلاء والغباء هههههههههههه.
هذه الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لحد الآن غير مفهومة لدى الشعب المغربي وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة المقهورة التي قهرها الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن لم يجدوا حلا مناسبا يرضي الجميع ستقع الحكومة في كارثة كبرى لايحمد عقباها ويفوت الأوان..
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسبنا الله ونعم الوكيل. ارتفاع الأسعار، هضم حقوق العمال مع إفلاس الشركات والتصفيات القضائية لم تنفد بالشكل المطلوب منذ زمن قبل كورونا و بعدها.
يجب على وزارة العدل أن تبادر في حل هذه الملفات.لان كثير من الاسر تعاني الأمرين. إلى متى ؟؟؟؟؟؟