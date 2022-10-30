وهبي : الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في تدبير المرحلة

هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي أن طموحات وآمال البرنامج الحكومي كانت كبيرة جدا، متأسفا لما أحدثته جائحة كورونا التي أثرت على الوضع الصحي وعلى سلاسل الإنتاج والتوريد، وتداعيات الأزمة الأوكرانية وتسببها في الارتفاع الكبير في أثمنة موارد الطاقة، والشح المسجل في التساقطات المطرية لفترة طويلة، من ارتباك تسبب في فرملة تنزيل جزء من مضامين

و اعتبر وهبي خلال مؤتمر حزبي ومؤتمر شاركوا أمس السبت 29 أكتوبر 2022 أن ما حققته الحكومة خلال سنتها الأولى إنجاز كبير وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.

وقال الأمين العام بذات المناسبة “لقد تحملنا في الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مسؤولياتنا تجاه المواطنين ورفعنا، هذه السنة فقط، الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن نحد من الزيادة في المواد الأولية والأساسية”.

كما عرج وهبي على الصحة والتعليم، باعتبارهما قطاعين استراتيجيين، أبانت جائحة كوفيد 19 عن راهنية تحديث الترسانة القانونية لكليهما وتأهيل بنياتهما التحتية ودعم ومواكبة مواردهما البشرية، بما يحقق النجاعة ويرفع من مستوى الفعالية المستجيبة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لكلا القطاعين. موضحا أن الحكومة عززت الميزانية الفرعية لقطاع الصحة بـ23 مليار درهم إضافية، وهو ما يجسد حرصها الرفع من مستوى العرض الصحي وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أن الحكومة ضخت ما مجموعه 62 مليار درهم في قطاع التعليم.

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