مص_رع أزيد من 150 شخصا جراء التدافع خلال احتفالات “هالوين”

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية عن مصرع أزيد من 151 شخصا، بينهم 19 أجنبيا، السبت، جراء تدافع بحي وسط العاصمة سيول، وذلك بسبب احتشاد آلاف الأشخاص في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد “هالوين”.

وبحسب السلطات الكورية، وقع التدافع قرب فندق “هاميلتون” في منطقة إتايوان النابضة بالحياة، بعد دخول عدد كبير من الأشخاص إلى زقاق ضيق بجوار الفندق.

وقد أعرب الرئيس الكوري، يون سوك يول، في خطاب متلفز وجهه لشعبه، عن أسفه “لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث”، واعدا بأن حكومته ستجري تحقيقا “صارما” لتحديد أسباب المأساة، التي “تعتبر من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبية”.

وتعتبر احتفالات “هالوين” لهذا العام الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، ما دعا إلى فرض ارتداء الكمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

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