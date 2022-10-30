مص_رع أزيد من 150 شخصا جراء التدافع خلال احتفالات “هالوين”

2022-10-30 / 11:08
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية عن مصرع أزيد من 151 شخصا، بينهم 19 أجنبيا، السبت، جراء تدافع بحي وسط العاصمة سيول، وذلك بسبب احتشاد آلاف الأشخاص في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد “هالوين”.

وبحسب السلطات الكورية، وقع التدافع قرب فندق “هاميلتون” في منطقة إتايوان النابضة بالحياة، بعد دخول عدد كبير من الأشخاص إلى زقاق ضيق بجوار الفندق.

وقد أعرب الرئيس الكوري، يون سوك يول، في خطاب متلفز وجهه لشعبه، عن أسفه “لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث”، واعدا بأن حكومته ستجري تحقيقا “صارما” لتحديد أسباب المأساة، التي “تعتبر من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبية”.

وتعتبر احتفالات “هالوين” لهذا العام الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، ما دعا إلى فرض ارتداء الكمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

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‫9 تعليقات

  1. يختلف مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة من دولة إلى أخرى في العالم ولكن ليست بهذه التصرفات الرذيلة والافعال السيئة التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الكوريين والاجانب ..

  2. كل واحد يختلف مظاهر الاحتفال بها ولكن إذا كانت تسبب الموت لاداعي بالاحتفال بها..

  3. يجب على المسلمين ومسلمات ان يجتنبوا المشاركة في أي عيد قد يتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي..

  4. يجب على الجالية المغربية المقيمة بالديار الكورية الجنوبية أن تجتنب المشاركة في هذه الاحتفالات التي لايسمح بها ديننا الحنيف

  5. إن الثقافات الدول الأوروبية والغربية تختلف تماما عن ثقافاتنا الدول الإسلامية لان الهالوين يرتدون الأزياء المخيفة وهي من جذور تعود إلى الديانة المسيحية لهذا حرمها الإسلام ..فاجتنبوها لعلكم تفلحون…

  6. يجب على السلطات الكورية الجنوبية أن تمنع مثل هذه الاحتفالات التي تسببت في كارثة إنسانية لاتنسى ابدا في تاريخها.

  7. كان على المسؤولين الكوريين الجنوبيين ان يقوموا بتنظيمها في أحس الظروف حتى لا يقعون مثل هذه الكارثة الإنسانية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  8. كانوا على السلطات الأمنية الكورية الجنوبية أن تأخذ الحيطة والحذر من هذه الاحتفالات حتى لا تقع في الطامة الكبرى التي تسبب في مصرع ازيد 150 شخصا جراء .. التدافع…

  9. المسؤول الوحيد الذي حدث في هذه الاحتفالات هي الدولة الكورية الجنوبية لأنها لم تعرف تنظيمها وادت إلى اصابات العديد من المواطنين الكوريين والاجانب ..

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