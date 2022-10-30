بسبب خريطة المغرب .. قناة جزائرية تعلن اعتذارها

2022-10-30 / 10:51
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هبة بريس _ الرباط

اعتذرت بشكل رسمي قناة “AL24news – قناة الجزائر الدولية”، بعد الخطأ المقصود،الذي وقعت فيه بسبب خريطة المغرب والتي نشرتها بدون صحراءه.

وقالت القناة في اعتذارها” تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية”.

واكدت جامعة الدول العربية انها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

ونفت الجامعة العربية في بيان رسمي، امس السبت، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر تمهيدا للقمة العربية، أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

ويأتي هذا النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

واكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

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‫10 تعليقات

  1. إعتذار هذه القناة مكسب جديد للمغرب واعتراف واضح بأن خريطة المغرب كاملة غير مقسمة خصوصا أنها صدرت من هذا الجار السيء

  2. الحمد لله على دخولكم للاسلام غير شوية عليهم حتى ينطقوا الشهادتين بشكل جيد

  3. اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا ومرحبا بجميع الدول في المغرب..

  5. انتهى الكلام المغرب في عقر دار الكابرانات ويقدم له اعتذار رسمي مع نشر خريطته كاملة..

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