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طقس الأحد : جو حا بكل ربوع الوطن

2022-10-30 / 09:01
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من وسط وجنوب البلاد والسهول الشمالية.

كما يتوقع نزول أمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية، وتكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 05 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 إلى 16 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، بالسايس و بهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض على العموم

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