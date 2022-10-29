عيون على السماء… بكاء وتضرع يدقان باب الرجاء

محمد منفلوطي_هبة بريس

حرارة مفرطة تضرب معظم المناطق، ومن الناس من قاده الحنين إلى ملامسة الشواطئ من جديد وكأن الصيف التف وعاد…سماء بدون غيوم تحمل البشرى…آبار جفت، وأراضي تشققت واشتاقت لسيول المطر، وبهائم ودواب وأنعام شتى انتشرت أرضا بحثا عن خشائش تغنيها سؤال الجوع…فلاحون توكلوا على القدير وشرعوا في اقتناء البذور تيمنا بموسم فلاحي ينعش آمالهم، وكلهم أمل أن يجود الجواد بجوده…

عيون على السماء تترقب، وقلوب لدى الحناجر ترتعد وتنقبض، وشبح العطش يخيم على السدود والعيون والآبار، وجهات رسمية تسابق الزمن لمواجهة الوضع، عبر حزمة من القرارات، من قبيل ترشيد الاستهلاك، وتقنين الحفر، عبر الوصلات والتحسيس والندوات….

أين نحن من ذلك؟ وهل بات لدى المواطن القناعة الراسخة بأن الوضع خطير، وأن زمن الاستهثار قد ولى بلارجعة..

نعم، كلنا أمل في رحمة الرحيم، لكن في المقابل، هل وقفنا وقفة تأمل مع ذواتنا لنسائل أنفسنا عن سبب انحباس المطر وانتشار الأسقام والفبروسات والجوع والفقر؟ وهل فعلا نملك الجرأة على رفع أكفنا للمولى عز وجل في زمن انتشرت فيه الرذيلة، وأضحت المجاهرة بها سنة متوارثة وموضة لدى البعض بدافع الحصول على المال ولو على حساب الأخلاق والقيم؟

نعم، كلنا أمل في الغفور الرحيم، الجواد الكريم، وهو القادر على كل شيء، لكن المشاهد القادمة من مواقع التواصل الاجتماعي وأبطال ” الروتيني اليومي”، التي تخذش الحياء، وتزلزل الأرض تحت أقدام العباد، حتى إن المجاهرة بالرذيلة ولو على حساب الشرف، أضحت موضة تنتظر النقر على زر الاعجاب…

نعم، كلنا أمل في رحمة الرحيم، صاحب الفضل علي وعليك وعلينا جميعا… نعم، فنحن الذين خرجنا من بين براثين كورونا بأقل الخسائر، هذا الفيروس المرعب الذي فرق الجماعات، وأدخل العالم بأسره في متاهة البحث عن النجاة من الهلاك، فلم يبق أمام البشرية جمعاء سوى أن تتخذ قرارا قسريا للدخول “سوق جواها”، وتغلق على نفسها بابا، الله وحده يعلم متى سيفتح من جديد…حتى إن العالم اليوم بات يحن إلى زمن ماقبل كورونا…لكن هيهات هيهات…

خلال زمن كورونا ذاك، كنا جميعا نبحث عن فرصة مواتية لسرقة ولو جولة بالشارع العام خلسة، ومن الناس من بات يحن ولو للحظة خاطفة لارتشاف كأس قهوته المفضلة واضعا رجلا على رجل وسيجارته بفيه يداعبها وتداعبه، ومن الناس من بات يحن ل” تكسيلة سخونة بحمام شعبي تضع عنه وزره وأثقاله وأوساخه”، ومن القريب من أضحى متشوقا لمعانقة أقرب الأقربين له، حتى صار العزاء عبر الفضاء الأزرق يفي بالغرض وينوب عن المواساة بشكل حضوري، فتفرقت الجماعات واختفت مظاهر الجلوس على الموائد الطعام والزرود لحظة التأبين..فحرمنا حتى من أبسط النعم…فهل تعلمنا الدرس؟

نعم، وبعد أن رفع الله عنا هذا الوباء، وعادت المجالس إلى طبيعتها، دخل العالم نفقا آخر بطعم الحروب وغلاء المعيشة والأسعار، وشبح التضخم، وقلة الأمطار… فهل تعلمنا الدرس؟

نعم، ربنا الكريم غافر الذنب وقابل التوبة، الرحيم بالعباد، فكما رفع عنا الوباء، قادر أن يملأ الأرض ينابيع، تسقي الشجر والبشر والحجر، والكائنات ماخفي منها وما ظهر…

أملنا فيه كبير، فمع الكريم يبقى الأمل قائما، لكن دورنا هناك يجب أن يقتصر على أخذ العبر مادمنا على الحياة سائرون..فاعتبروا يا أولي الأبصار.

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