الوداد الرياضي يفوز على مولودية وجدة ويتصدر البطولة

هبة بريس -

فاز فريق الوداد الرياضي خارج ميدانه على مولودية وجدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وحافظ فريق الوداد الرياضي على التقدم الذي أحرزه في الشوط الأول إلى غاية صافرة النهاية.

وسجل هدف ” القلعة الحمراء ” اللاعب بولي سامبو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وارتقى فريق الوداد الرياضي، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الأول برصيد 17 نقطة، فيما ظل فريق المولودية الوجدية في المركز ال14 برصيد 5 نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق الوداد الرياضي نادي اتحاد تواركة، فيما يحل فريق المولودية الوجدية ضيفا على نادي المغرب الفاسي.

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