الوداد الرياضي

الوداد الرياضي يفوز على مولودية وجدة ويتصدر البطولة

2022-10-29 / 23:09
0
هبة بريس -

فاز فريق الوداد الرياضي خارج ميدانه على مولودية وجدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت 29 أكتوبر، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وحافظ فريق الوداد الرياضي على التقدم الذي أحرزه في الشوط الأول إلى غاية صافرة النهاية.

وسجل هدف ” القلعة الحمراء ” اللاعب بولي سامبو في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وارتقى فريق الوداد الرياضي، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الأول برصيد 17 نقطة، فيما ظل فريق المولودية الوجدية في المركز ال14 برصيد 5 نقاط.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل فريق الوداد الرياضي نادي اتحاد تواركة، فيما يحل فريق المولودية الوجدية ضيفا على نادي المغرب الفاسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تجديد عقد مبابي.. عجز قياسي في باريس سان جيرمان

بسبب تجديد عقد مبابي.. عجز قياسي في باريس سان…

2022-10-29 / 15:00
Photo of إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار في إسبانيا

إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار في إسبانيا

2022-10-29 / 12:33
Photo of الأهلي بطلا للسوبر بثنائية نظيفة في مرمى الزمالك

الأهلي بطلا للسوبر بثنائية نظيفة في مرمى الزمالك

2022-10-28 / 21:55
Photo of “سيف الدين حومين” يقرر عدم تمثيل المغرب في المحافل الدولية

“سيف الدين حومين” يقرر عدم تمثيل المغرب في المحافل…

2022-10-28 / 19:49
Photo of العصبة الاحترافية تستجيب للسلطات الأمنية و تقدم موعد مباراة طنجة و الماص

العصبة الاحترافية تستجيب للسلطات الأمنية و تقدم موعد مباراة…

2022-10-28 / 16:59
Photo of لجنة التأديب تصدر عقوباتها على أندية القسمين الأول و الثاني من البطولة

لجنة التأديب تصدر عقوباتها على أندية القسمين الأول و…

2022-10-28 / 11:08
Photo of الجامعة تصدر حزمة عقوبات على الوداد و الرجاء بسبب أحداث الديربي

الجامعة تصدر حزمة عقوبات على الوداد و الرجاء بسبب…

2022-10-27 / 17:38
Photo of قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم

قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم

2022-10-27 / 13:54
Photo of تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

2022-10-27 / 12:49
Photo of منتخب تونس مهدد بعدم المشاركة بمونديال قطر.. وهذا السبب

منتخب تونس مهدد بعدم المشاركة بمونديال قطر.. وهذا السبب

2022-10-27 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق