عشرات القتـ..لى والجــ..رحى في انفجار مزدوج في مقديشو

هبة بريس - وكالات

ذكرت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارتين ملغومتين في وزارة التعليم الصومالية بالعاصمة مقديشو اليوم السبت (29 أكتوبر). ولم تُعرف الجهة التي نفذت

الانفجارين لكن حركة الشباب كثيرا ما تنفذ تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى. وقال نقيب الشرطة نور فرح “أصاب انفجار سيارتين ملغومتين جدران الوزارة”.

وأضاف فرح في تصريح لرويترز أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا.

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