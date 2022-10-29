الصويرة : ضبط سائق ومتزوجة يمارسان الجنس بسيارة أجرة وجدل يرافق رخصة ” الثقة “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت المصالح الأمنية بالصويرة ، اليوم السبت، سائق سيارة أجرة صغيرة، في حالة تلبس يمارس الجنس مع سيدة متزوجة بداخل سيارة المهنة بتجزئة اركانة .

الواقعة تعري جانب خفي بات يزعج المهنيين ومعهم المواطنين ، بخصوص حالة التسيب في تسليم ” رخصة الثقة ” من طرف السلطات العاملية ” القسم الاقتصادي ” ، وحول المعايير التي تنهجها تلك السلطات لطالبي هذه الوثيقة التي تسمح لطالبيها بإمتهان سياقة سيارة الأجرة بصنفيها .

وحول هذا الموضوع، قال عدد من المهنيين في اتصالهم ب ” هبة بريس” ان عدم إشراك النقابات و الجمعيات الممتلة للقطاع في لجنة منح “رخصة التقة ” تسبب في وقائع مخجلة بالقطاع، حيت اصبحت تمنح رخصة التقة لدخلاء لطخوا هذه المهنة الشريفة .

وطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر من طرف السلطات المختصة ، حول طريقة ومعايير منح رخص التقة و تفعيل القرار العاملي الذي يضم مجموعة من العقوبات الزجر ية في حق المخالفين للقوانين المنضمة لمهنة سائقي الطاكسي .

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