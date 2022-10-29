الصويرة : ضبط سائق ومتزوجة يمارسان الجنس بسيارة أجرة وجدل يرافق رخصة ” الثقة “
اوقفت المصالح الأمنية بالصويرة ، اليوم السبت، سائق سيارة أجرة صغيرة، في حالة تلبس يمارس الجنس مع سيدة متزوجة بداخل سيارة المهنة بتجزئة اركانة .
الواقعة تعري جانب خفي بات يزعج المهنيين ومعهم المواطنين ، بخصوص حالة التسيب في تسليم ” رخصة الثقة ” من طرف السلطات العاملية ” القسم الاقتصادي ” ، وحول المعايير التي تنهجها تلك السلطات لطالبي هذه الوثيقة التي تسمح لطالبيها بإمتهان سياقة سيارة الأجرة بصنفيها .
وحول هذا الموضوع، قال عدد من المهنيين في اتصالهم ب ” هبة بريس” ان عدم إشراك النقابات و الجمعيات الممتلة للقطاع في لجنة منح “رخصة التقة ” تسبب في وقائع مخجلة بالقطاع، حيت اصبحت تمنح رخصة التقة لدخلاء لطخوا هذه المهنة الشريفة .
وطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر من طرف السلطات المختصة ، حول طريقة ومعايير منح رخص التقة و تفعيل القرار العاملي الذي يضم مجموعة من العقوبات الزجر ية في حق المخالفين للقوانين المنضمة لمهنة سائقي الطاكسي .
6 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كيف تمنح الثقة لشخص غريب
بعض سائقي التاكسي خاصهم التوقيف وسحب الرخصة
يجب،رجم هؤلاء الزناة حتى الموت،اذا كنا،دولة،اسلامية، وهذا شرع،الله وليس،شرعي
لاحولة ولا قوة الا بالله
الله يهدي ما خلق