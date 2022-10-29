جامعة الدول العربية تنفي أي علاقة لها بنشر قناة جزائرية خريطة المغرب مبتورة

هبة بريس - الرباط

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

ويأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

وحاولت وسائل اعلام جزائرية اليوم السبت التشويش على حضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، بداية بترويج اشاعة انسحابه من القمة ومغادرته الجزائر ، مرورا باقدام احدى القنوات الجزائرية بفصل المغرب عن صحرائه خلال عرض خريطة الدول العربية المشاركة بالقمة .

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