مصدر : بوريطة لازال بقصر المؤتمرات بالجزائر

هبة بريس - الرباط

نفى مصدر مطلع ل”هبة بريس ” أن يكون وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد غادر الجزائر عائدا الى المغرب قبل نهاية الجلسة التحضيرية للقمة العربية .

وأكد المصدر ذاته أن ناصر بوريطة مازال متواجدا بقصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية، ولم يغادر البلاد عكس المعطيات التي حاولت وسائل اعلام جزائرية ترويجها للتشويش على الحضور المغربي بالقمة العربية .

وبدأت يوم السبت بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يرأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويضم سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية ، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة ، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية.

ويبحث الاجتماع استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، وصياغة مشروع الإعلان الذي سيتوج أعمالها.

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