الحسيمة ..نجاة رئيس جماعة امزورن بعد احتراق سيارة الجماعة

2022-10-29 / 21:07
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هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق اليوم السبت 29 أكتوبر ، بسيارة خدمة تابعة لجماعة امزورن ضواحي الحسيمة .

واندلع الحريق في الجزء الأمامي للسيارة التي كان يقودها رئيس جماعة امزورن والذين تمكن من النفاذ بجلده عبر القفز من النافذة بعد تعطل جهاز فتح الابواب .

وفتحت المصالح الامنية بمدينة الحسيمة، بحثا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع الحريق.

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