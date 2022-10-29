الحسيمة ..نجاة رئيس جماعة امزورن بعد احتراق سيارة الجماعة
هبة بريس - مكتب طنجة
شب حريق اليوم السبت 29 أكتوبر ، بسيارة خدمة تابعة لجماعة امزورن ضواحي الحسيمة .
شب حريق اليوم السبت 29 أكتوبر ، بسيارة خدمة تابعة لجماعة امزورن ضواحي الحسيمة .
واندلع الحريق في الجزء الأمامي للسيارة التي كان يقودها رئيس جماعة امزورن والذين تمكن من النفاذ بجلده عبر القفز من النافذة بعد تعطل جهاز فتح الابواب .
وفتحت المصالح الامنية بمدينة الحسيمة، بحثا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع الحريق.
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10 تعليقات
استعمال سيارة الدولة أيام العطل يستوجب المتابعة.
فلوس الشعب هادوك ،الحرام ما يدومش وفهمها لشي بعضين
شي دعوة مظلوم
ومأكثرهم في هاته البلاد
سلامات ان شاء الله ربي يلطف
حسبنا الله ونعم الوكيل
على سلامتو مسكين
سيارة بلدية يستغلها لأغراضه الشخصية
اليوم السبت اش كدير عند طوموبيل د الجماعة
نسأل الله السلامة
مدام اليوم السبت يعني السيارة خصها تكون في مقرها بالإدارة.