ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا

2022-10-29 / 20:39
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هبة بريس - وكالات

قالت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية إن عدد ضحايا التدافع الذي وقع في سيول، ارتفع إلى 146 قتيلا على الأقل، في أحدث حصيلة للحادث الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة “فرانس برس”، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وقالت هيئة الإطفاء الوطنية بشكل منفصل في بيان إن المسؤولين ما زالوا يحاولون تحديد العدد الدقيق لمرضى الطوارئ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور من مكان الحادث سيارات إسعاف مصطفة في الشوارع وسط تواجد مكثف للشرطة وعمال الطوارئ ينقلون الجرحى على محفات.

كما شوهد عمال الطوارئ والمشاة وهم يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي على الأشخاص الذين يرقدون في الشوارع. وشوهد العديد من الأشخاص.

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‫14 تعليقات

  2. الآسيويين مفروض يحافظوا على تقاليدهم وأعيادهم ويتركوا هذا المسمى هالويين للغرب.

  8. بركة امريكا وبدعها القذرة التي تصدرهاللعالم وتؤذي حضارتهم قيمهم بها

  14. احتفال بائس وعقول بائسة … للأسف الإنسان يمكن أن يكون أحط من الحيوان

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