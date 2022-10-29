ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا
قالت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية إن عدد ضحايا التدافع الذي وقع في سيول، ارتفع إلى 146 قتيلا على الأقل، في أحدث حصيلة للحادث الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين.
وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة “فرانس برس”، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.
ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.
ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.
وقالت هيئة الإطفاء الوطنية بشكل منفصل في بيان إن المسؤولين ما زالوا يحاولون تحديد العدد الدقيق لمرضى الطوارئ.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور من مكان الحادث سيارات إسعاف مصطفة في الشوارع وسط تواجد مكثف للشرطة وعمال الطوارئ ينقلون الجرحى على محفات.
كما شوهد عمال الطوارئ والمشاة وهم يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي على الأشخاص الذين يرقدون في الشوارع. وشوهد العديد من الأشخاص.
14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الآسيويين مفروض يحافظوا على تقاليدهم وأعيادهم ويتركوا هذا المسمى هالويين للغرب.
هيدي نتيجة الإحتفال بعيد الشيطان هالووين
هادي نتيجة الإحتفال بعيد الشيطان هالووين
التدافع بسبب التدافع من أجل التدافع .
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم و اتوب اليه
وما ضلمناهم ولكن كانو انفسهم يظلمون
بركة امريكا وبدعها القذرة التي تصدرهاللعالم وتؤذي حضارتهم قيمهم بها
حسبنا الله ونعم الوكيل
اغلب الوفيات نتيجة ازمة قلبية…مع الاسف
يا لها من نهاية مأساوية لا يتمناها أحد لعدوه
ممكن تكون عملية سرية من جارتها الشمالية
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويشفي المصابين
احتفال بائس وعقول بائسة … للأسف الإنسان يمكن أن يكون أحط من الحيوان