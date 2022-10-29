السلطات تطوق حريقا اندلع بغابة ضواحي جماعة باب برد(صور )
هبة بريس - مكتب طنجة
اندلع حريق منتصف اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري ، بالغابة المجاورة لجماعة باب برد التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .
ومكن التدخل السريع من طرف فرق الوقاية المدنية بباب برد وبعض السكان المحليين من تطويق السنة النيران التي أتت على بعد الاشجار والاعشاب بالغابة المذكورة .
جدير بالذكر أن منطقة شمال المملكة شهدت خلال فصل الصيف اندلاع حرائق عديدة كان اكبرها حريق ضواحي العرائش والقصر الكبير والذي اتى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي وشرد عشرات الاسر .
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13 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أجيب الخير إن شاء الله وتكون سلامات للجميع
يا ربي السلامة
اللهم إن نسألك لطفك يارب العالمين
يا ربي السلامة الله يلطف بيهم
لطفك يا الله.
تحية تقدير وإحترام لكل من ساهم في إخماد الحريق
فين مكين شي غابة حرقوها الله يخد حق
اللهم لطفك ورحمتك اللهم حفظك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
مدا يقع في المغرب ؟
هادشي غير عادي بالمرة
حرائق المغرب والجزائر تطرح اكثر من علامة استفهام.
الله يرحمنا بالشتا تبرد الوقت
غريب أمر هذه الحرائق