السلطات تطوق حريقا اندلع بغابة ضواحي جماعة باب برد(صور )

هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع حريق منتصف اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري ، بالغابة المجاورة لجماعة باب برد التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .

ومكن التدخل السريع من طرف فرق الوقاية المدنية بباب برد وبعض السكان المحليين من تطويق السنة النيران التي أتت على بعد الاشجار والاعشاب بالغابة المذكورة .



جدير بالذكر أن منطقة شمال المملكة شهدت خلال فصل الصيف اندلاع حرائق عديدة كان اكبرها حريق ضواحي العرائش والقصر الكبير والذي اتى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي وشرد عشرات الاسر .

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