شكيب بنموسى

تنسيق نقابي يرفض مقترحات وزارة بنموسى ويرفع شعار التصعيد

2022-10-29 / 19:10
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محمد منفلوطي_هبة بريس

دعا التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE)، كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي هذا، الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة، مؤكدا على أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، مطالبا إياهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
خروج التنسيق الخماسي النقابي هذا، يأتي في سياق رفضه لمقترح الوزارة إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، معللا موقفه هذا كونه يأتي قناعة من النقابات الخمس الموقعة على البلاغ المشترك، أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.

وأضاف التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك “توصلت هبة بريس بنسخة منه”، أن هدف النقابات التعليمية المعنية من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.

هذا ولوح التنسيق الخماسي بالتصعيد، مشددا على أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.

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‫21 تعليقات

  1. راه ماكاين حتى شي مقترحات والو الله يهديكم أشمن مقترحات الملفات العالقة ولا ملف واحد عطات فيه الحكومة شي حل.

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