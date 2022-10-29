بعد جدل وزوبعة المناصب ..”البيجيدي ” يرفض استقالة المعتصم

هبة بريس - الرباط

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع، استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة.

وأوضح موقع حزب المصباح الالكتروني ، ان رفض استقالة المعتصم التي تقدم بها أمس الجمعة ، “جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد، اليوم السبت، بالمقر المركزي بالرباط”.

وأضاف المصدر، “على إثر لقاء الأمانة العامة، تقرر التوجه الجماعي إلى بيت المعتصم للتعبير له عن التضامن المطلق للأمانة العامة معه في هذه الزوبعة المفتعلة، ولتبليغه قرار رفض الاستقالة بالإجماع”.

وقدم جامع المعتصم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2022، وذلك بعد خلقه جدلا كبيرا داخل وخارج حزب “المصباح” إثر انتشار خبر جمعه لمنصبين؛ الأول في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والثاني نائبا للأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتموقع في المعارضة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0