بعد جدل وزوبعة المناصب ..”البيجيدي ” يرفض استقالة المعتصم
رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع، استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة.
وأوضح موقع حزب المصباح الالكتروني ، ان رفض استقالة المعتصم التي تقدم بها أمس الجمعة ، “جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد، اليوم السبت، بالمقر المركزي بالرباط”.
وأضاف المصدر، “على إثر لقاء الأمانة العامة، تقرر التوجه الجماعي إلى بيت المعتصم للتعبير له عن التضامن المطلق للأمانة العامة معه في هذه الزوبعة المفتعلة، ولتبليغه قرار رفض الاستقالة بالإجماع”.
وقدم جامع المعتصم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2022، وذلك بعد خلقه جدلا كبيرا داخل وخارج حزب “المصباح” إثر انتشار خبر جمعه لمنصبين؛ الأول في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والثاني نائبا للأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتموقع في المعارضة.
17 تعليقات
الاستقالة ديالو كتبين بلي تابع الفلوس ماكاين لا مبدأ لاهم يحزنون غدا غادي إعلن انضمامو لحزب الحمامة
…وكل في فلك يسبحون.
،هاد الحزب و القيادة ديالو أصبحوا مثيرين للشفقة
اخلاقيا خاصو يستقل من كلا المنصبين
الاهم الاستقالة من مهمة اخنوش
، المعتصم و غيره من السياسيين يبحثون عن امتيازات و أجور ضخمة…
سمح فالحزب و استاقل منو باش يبقى فالمنصب
السيد كان شابع ملايين فرئاسة الحكومة و ماسخاش بيهم ، المهم هو الملايين تدخل اما النضال و ديك الهضرة ديال مصلحة الوطن يأكلها …
كان عليه ان يستقيل من عند اخنوش ربما احسن، لكن هو فضل الملايين كسابقيه
لماذا لم يقدم استقالته من مكتب اخنوش ؟ اه ولا تما كاينة لكاميلة
منافقين.
التمتيل على الشعب
بكل صراحة انا من مغاربة العالم وفاعل جمعوي أكن كل التقدير والاحترام لهدا السيد الدي لولا تدخله سنة٢٠١١ لما كان مديرا لديوان رءيس الحكومة لشردت انا وابناءي واحفادي لاني تعرضت لضلم وإهانة كبيرين من طرف الوكيل العام انداك بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب مرة أخرى كل التقدير والاحترام للسيد المعتصم وزاد الله من امتاله للتدكير فقط اني لا انتمي لأي حزب
المصلحة مع الحكومة لأنها كلها تمخميخ لقد احسن الاختيار.
كان عليه الإستقالة من منصب 50 الف درهم اما داكشي ديال الحزب غالخوا.
اتمنى تعيين السيد المعتصم وزيرا للعدل لانه انسان نزيه وعادل
أين هي مدرسة الإمام الشادلي.