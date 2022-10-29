العرائش ..الدرك يطيح بأكبر “نصاب “
هبة بريس - مكتب طنجة
أطاحت مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم العرائش، بشخص متورط في العديد من قضايا النصب والاحتيال.
وبحسب مصادر محلية فقد جرى توقيف المعني بالأمر وهو مبحوث عنه جراء تورطه في العديد القضايا، وقد ظلت المصالح الأمنية تبحث عنه حتى تمكنت من الاطاحة به.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في جل القضايا المنسوبة إليه.
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10 تعليقات
المغرب هاد الايام كثر فيه نصب
بنادم مابقاش يخاف الله
كثرو بزاف النصابة خصهوم اتعاقبو
لاحولة ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
تحية لرجال الدرك الملكي على هاد المجهود الجبار .الله يعطيهم الصحة
تحية لهم ولكل من يؤدي عمله بكل أمانة.
كل الشكر والثقدير لرجال الدرك الملكي الدين يسهرون على راحة المواطن
تحياتي الدرك الماكي
تحية لرجال الدرك على مجهوداتهم