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العرائش ..الدرك يطيح بأكبر “نصاب “

2022-10-29 / 18:24
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هبة بريس - مكتب طنجة

أطاحت مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم العرائش، بشخص متورط في العديد من قضايا النصب والاحتيال.

وبحسب مصادر محلية فقد جرى توقيف المعني بالأمر وهو مبحوث عنه جراء تورطه في العديد القضايا، وقد ظلت المصالح الأمنية تبحث عنه حتى تمكنت من الاطاحة به.

وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في جل القضايا المنسوبة إليه.

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‫10 تعليقات

  8. كل الشكر والثقدير لرجال الدرك الملكي الدين يسهرون على راحة المواطن

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