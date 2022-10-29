بقيادة الجنرال حسن الرضى ..المغرب ينشئ رسميا منطقة عسكرية ثالثة في جهة الشمال

هبة بريس - مكتب طنجة

أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، بشكل رسمي، انشاء المنطقة العسكرية الثالثة بالحسيمة، تحت قيادة الجنرال حسن الرضى.

وقد تم الإعلان رسميا عن إنشاء المنطقة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الملكية، في العدد الاخير لمجلة القوات المسلحة الملكية، حيث اقيم احتفال بمناسبة احداث المنطقة العسكرية الثالثة تراسه الطونتر اميرال مصطفى العلمي و بحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، وشخصيات أخرى أمنية وعسكرية

وباحداث المنطقة العسكرية الثالثة ، أضحى للمغرب ثلاث قيادات عسركية المنطقة الشرقية ومقرها بالراشيدية والمنطقة العسكرية الجنوبية ومقرها بأكادير.

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