غينيا بيساو تجدد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جددت وزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو، السيدة سوزي كارلا باربوسا ، التأكيد على موقف بلادها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة مساء أمس الجمعة في بيساو، بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة “نريد الحفاظ على نفس الموقف الثابت الذي تم التعبير عنه منذ عام 2015 ، وهو أن غينيا بيساو تدعم الوحدة الترابية للمغرب، لأننا مخلصون لالتزامنا”.

وأشارت السيدة كارلا باربوسا إلى أن زيارة الوزير المغربي تهدف إلى “بحث العلاقات الثنائية ليس فقط على المستويين السياسي والدبلوماسي ، ولكن أيضا في مجالات جديدة، من قبيل السياحة والصحة”.

وحسب رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو، فإن “هذه الزيارة تساهم أيضا في إثبات أن العلاقة مع المغرب تزداد قوة”.

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