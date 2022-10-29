الملك ل”أردوغان”: حريصون على تعزيز علاقات التعاون البناء بين بلدينا

2022-10-29 / 15:55
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في برقية الملك ” يطيب لي وجمهورية تركيا تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم بأحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لكم بموفور الصحة والهناء، ولشعبكم بموصول التقدم والرخاء “.

وأضاف الملك ” وهي مناسبة سانحة لأجدد التأكيد لفخامتكم على حرصي على مواصلة العمل سويا للسير قدما في تعزيز علاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا وتنويع مجالاتها، تجسيدا لما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل “.

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