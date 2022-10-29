أكادير: شكايات مرفقة بوثائق ” خطيرة” وجهت لجهات مركزية تبلغ عن جرائم اقتصادية

2022-10-29 / 16:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه مواطن أكاديري ” م .ع ” مراسلات من نوع خاص و خطير لجهات عليا و للمسؤولين عن الامن الاقتصادي للبلاد قد تفجر مفاجآت في حالة فتح تحقيقات في مضمونها و تعصف بمجموعة كبيرة من الرؤوس خاصة ان شقا منها يهم مشاريع اقيمت فوق اراضي مغصوبة سبق لملك البلاد ان اعطى اوامره لارجاعها لاصحابها .

جريدة ” هبة بريس” تتوفر على نسخ من تلك الوثائق الخطيرة، ومعها نسخ من الشكايات وجهت من مؤسسات و ادارات الرقابة المالية و حمات الاقتصاد الوطني. و هم كل من والي بنك المغرب و المدير العام لادارة الضرائب و مدير و حدة معالجة المعطيات المالية موضوعها : تفويض قانوني مسلم من طرف نفس المواطن ” م .ع ” للمسؤولين السابقين الدكر للاطلاع و الحصول على نسخ من ملفات قضائية لنفس المواطن الصفة القانونية فيها، و رائجة بالدائرة القضائية لاكادير .

و حسب نفس المراسلات فهذه الملفات و مرفقاتها و التي لم تعد خاضعة لاي سرية البحث ، تتضمن معلومات و معطيات و حجج تشير لمجموعة كبيرة و متعددة و متنوعة من الجرائم المالية الخطيرة و التي تمس الامن الاقتصادي الوطني، و قد فصلت هذه المراسلات الجرائم التي تشير اليها نفس الملفات القضائية بجرائم تهم عمليات واسعة لتبييض و لغسيل الاموال و نهب المال و الدعم العام و التهرب الضريبي و التزوير و غيرها ، و تورط فيها احد اثرياء سوس و ابناك و مسؤولون جوهرين و مركزيان بالادارات و المؤسسات العمومية و الخاصة و غيرها. و قد جاءت هذه المراسلات مرفقة بمجموعة من الوثائق و التي لها طابع رسمي و محصل عليها من مرفقات نفس الملفات القضائية . و قد تتفجر أيضا نتيجة هذه المراسلات في الايام القليلة المقبلة معطيات اشد خطورة علاقة بمشاريع أنجزت بتراخيص مشكوك فيها ، وبحسب الشكايات للمواطن يرجح تسليم مبالغ نقدية للمسؤولين او المنتخبين او غيرهم للحصول على نفس الرخص او لمباشرة عمليات البناء . و ايضا تهم بتقديم رشاوى و غيرها ، و هي المشاريع التي تم انجازها فوق بعض الاراضي التي نهبت من أصحابها و سبق لملك البلاد ان تدخل شخصيا عندما كان بزيارة لمدينة اكادير و اعطى اوامره السامية بارجاعها لاصحابها الاوامر التي تم تجاهلها من طرف بعض المسؤولين و بالتالي التسريع انجاز مشاريع غير مطابقة للقانون فوق نفس الاراضي المغصوبة ، و بمعايير مغشوشة .

وهناك ملفات أخرى تستدعي من الجهات المسؤولة مركزيا، التحرك بالبحث في شأنها، في زمن يقول ان البلد يعيش أزمة موارد مادية.

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