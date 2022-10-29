الصورة تعبيرية

السلطات تعجز عن التخلص من الكلاب الضالة والضحايا في تزايد

2022-10-29 / 17:48
11
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كل يوم نسمع عن هجوم كلب ضال، قتلى وجرحى هنا وهناك، وسط عجز المنتخبين والسلطات المحلية، لتخليص المواطنين من هذا الضرر القائم .

يوم أمس الجمعة، هاجم كلب ضال سيدة بمنطقة الدشيرة بعمالة إنزكان، بمجرد مغادرتها سيارتها، لتجد أمامها كلب شرس هاجمها واصابها بجروح، لولا تدخل مواطنين لتخليصها، كان الكلب يكاد يفترسها، في واقع مأساوي بات يتكرر بشكل يومي.

مسؤول حكومي بشاطئ تغازوت شمال أكادير، كان في رحلة إستجمام قبل أن تهاجمه فرقة من الكلاب الضالة، لولا مواطنين كان سيكون بدوره ضحية، ورغم من ان المسؤول الحكومي يمتلك القرار، فقد تناسى الحادثة، ولم يتخذ إجراءات لانقاذ نفسه ومعه مواطنين من هذه الظاهرة .

وفاة مواطنة أجنبية بالداخلة، بعد أن نهشت جسمها الكلاب الضالة، وهجوم أخرى على سائحة بشاطئ أكادير ، ووفاة طفلها بعمالة انزكان، بعد أن قطعت جسدها كلاب ضالة، وضعية تسائل اليوم الحكومة والجماعات الترابية من هذه الظاهرة، يوميا ضحايا من مختلف الاعمار، وكأن الواقع يقول أتركوا المواطنين لانياب الكلاب بعدما نهشت أجسادهم الواقع المعيشي، من غلاء الاسعار وضعف القدرة الشرائية.

واقع يقول اننا بتنا نعيش في غابة بها وحوش أدميين واخرون حيونات مفترسة، فأين المفر من هذا الواقع السيء المحزن؟؟.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيق نقابي يرفض مقترحات وزارة بنموسى ويرفع شعار التصعيد

تنسيق نقابي يرفض مقترحات وزارة بنموسى ويرفع شعار التصعيد

2022-10-29 / 19:10
Photo of العرائش ..الدرك يطيح بأكبر “نصاب “

العرائش ..الدرك يطيح بأكبر “نصاب “

2022-10-29 / 18:24
Photo of بقيادة الجنرال حسن الرضى ..المغرب ينشئ رسميا منطقة عسكرية ثالثة في جهة الشمال

بقيادة الجنرال حسن الرضى ..المغرب ينشئ رسميا منطقة عسكرية…

2022-10-29 / 18:15
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 23 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 23 إصابة جديدة

2022-10-29 / 16:36
Photo of حاولوا السفر بتأشيرات “مزورة”.. إيقاف 21 شخصا بمطار البيضاء

حاولوا السفر بتأشيرات “مزورة”.. إيقاف 21 شخصا بمطار البيضاء

2022-10-29 / 15:14
Photo of حاول اختطاف سيدتين.. إيقاف شخص بالرصاص بالقصر الكبير

حاول اختطاف سيدتين.. إيقاف شخص بالرصاص بالقصر الكبير

2022-10-29 / 13:29
Photo of أمن مراكش يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

أمن مراكش يوقف مواطنا فرنسيا مبحوث عنه دوليا

2022-10-29 / 10:40
Photo of طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

2022-10-29 / 09:09
Photo of عاجل…ايداع شيخ وعوني سلطة وسيدة سجن عين علي مومن بسطات

عاجل…ايداع شيخ وعوني سلطة وسيدة سجن عين علي مومن…

2022-10-28 / 23:11
Photo of من ألمانيا…معدات وتجهيزات أمنية لمطار محمد الخامس

من ألمانيا…معدات وتجهيزات أمنية لمطار محمد الخامس

2022-10-28 / 22:30

‫11 تعليقات

  1. واقيلا هاد الجمعيات ديال حقوق الكلاب مدورين الصرف من خلال دفاعهم عن الكلاب اودي دافعوا على المشردين والمسنين اولا ، اما تجارة تغذية الكلاب والتلاعب بالمال العام امر مكشوف، الكلب بلا مولاه خاصوا التخلص منوا .

  4. يجب على الدولة أن تقوم بجمع كل الكلاب الضالة واعدة تدريبها للحراسة ..

  7. يجب على وزارة الداخلية أن تعطي اوامرها الى جميع عمالات وتقاليد المملكة بجمع كل الكلاب التي تجوب الشوارع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق