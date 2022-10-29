السلطات تعجز عن التخلص من الكلاب الضالة والضحايا في تزايد
كل يوم نسمع عن هجوم كلب ضال، قتلى وجرحى هنا وهناك، وسط عجز المنتخبين والسلطات المحلية، لتخليص المواطنين من هذا الضرر القائم .
يوم أمس الجمعة، هاجم كلب ضال سيدة بمنطقة الدشيرة بعمالة إنزكان، بمجرد مغادرتها سيارتها، لتجد أمامها كلب شرس هاجمها واصابها بجروح، لولا تدخل مواطنين لتخليصها، كان الكلب يكاد يفترسها، في واقع مأساوي بات يتكرر بشكل يومي.
مسؤول حكومي بشاطئ تغازوت شمال أكادير، كان في رحلة إستجمام قبل أن تهاجمه فرقة من الكلاب الضالة، لولا مواطنين كان سيكون بدوره ضحية، ورغم من ان المسؤول الحكومي يمتلك القرار، فقد تناسى الحادثة، ولم يتخذ إجراءات لانقاذ نفسه ومعه مواطنين من هذه الظاهرة .
وفاة مواطنة أجنبية بالداخلة، بعد أن نهشت جسمها الكلاب الضالة، وهجوم أخرى على سائحة بشاطئ أكادير ، ووفاة طفلها بعمالة انزكان، بعد أن قطعت جسدها كلاب ضالة، وضعية تسائل اليوم الحكومة والجماعات الترابية من هذه الظاهرة، يوميا ضحايا من مختلف الاعمار، وكأن الواقع يقول أتركوا المواطنين لانياب الكلاب بعدما نهشت أجسادهم الواقع المعيشي، من غلاء الاسعار وضعف القدرة الشرائية.
واقع يقول اننا بتنا نعيش في غابة بها وحوش أدميين واخرون حيونات مفترسة، فأين المفر من هذا الواقع السيء المحزن؟؟.
11 تعليقات
واقيلا هاد الجمعيات ديال حقوق الكلاب مدورين الصرف من خلال دفاعهم عن الكلاب اودي دافعوا على المشردين والمسنين اولا ، اما تجارة تغذية الكلاب والتلاعب بالمال العام امر مكشوف، الكلب بلا مولاه خاصوا التخلص منوا .
نتمنى عدم استخدام السلاح ضد الكلاب الضالة لانها تبقى ارواح تتنفس..
الكلاب الضالة تشكل مصدر ازعاج للمواطنين..
يجب على الدولة أن تقوم بجمع كل الكلاب الضالة واعدة تدريبها للحراسة ..
الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين والاطفال ..
المدن المغربية كلها مملوءة بالكلاب كاننا نعيش في الغابة..
يجب على وزارة الداخلية أن تعطي اوامرها الى جميع عمالات وتقاليد المملكة بجمع كل الكلاب التي تجوب الشوارع..
يجب ازالة كل الكلاب لانها تسيء ببلدنا وتقدم صورة سيئة له..
الكلاب تتكاثر يوما بعد يوم دون وضع حد لها ..
نريد أزقة وشوارع المغرب بدون كلاب ضالة ..
الكلاب تهدد حياة الأطفال الصغار.