السلطات تعجز عن التخلص من الكلاب الضالة والضحايا في تزايد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كل يوم نسمع عن هجوم كلب ضال، قتلى وجرحى هنا وهناك، وسط عجز المنتخبين والسلطات المحلية، لتخليص المواطنين من هذا الضرر القائم .

يوم أمس الجمعة، هاجم كلب ضال سيدة بمنطقة الدشيرة بعمالة إنزكان، بمجرد مغادرتها سيارتها، لتجد أمامها كلب شرس هاجمها واصابها بجروح، لولا تدخل مواطنين لتخليصها، كان الكلب يكاد يفترسها، في واقع مأساوي بات يتكرر بشكل يومي.

مسؤول حكومي بشاطئ تغازوت شمال أكادير، كان في رحلة إستجمام قبل أن تهاجمه فرقة من الكلاب الضالة، لولا مواطنين كان سيكون بدوره ضحية، ورغم من ان المسؤول الحكومي يمتلك القرار، فقد تناسى الحادثة، ولم يتخذ إجراءات لانقاذ نفسه ومعه مواطنين من هذه الظاهرة .

وفاة مواطنة أجنبية بالداخلة، بعد أن نهشت جسمها الكلاب الضالة، وهجوم أخرى على سائحة بشاطئ أكادير ، ووفاة طفلها بعمالة انزكان، بعد أن قطعت جسدها كلاب ضالة، وضعية تسائل اليوم الحكومة والجماعات الترابية من هذه الظاهرة، يوميا ضحايا من مختلف الاعمار، وكأن الواقع يقول أتركوا المواطنين لانياب الكلاب بعدما نهشت أجسادهم الواقع المعيشي، من غلاء الاسعار وضعف القدرة الشرائية.

واقع يقول اننا بتنا نعيش في غابة بها وحوش أدميين واخرون حيونات مفترسة، فأين المفر من هذا الواقع السيء المحزن؟؟.

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