طائرته خرقت قرار غلق الأجواء.. بوريطة بالجزائر للمشاركة في القمة العربية
هبة بريس - الرباط
وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، زوال يومه السبت، الى الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية.
ووصل بوريطة على رأس وفد مغربي، الى مطار الهواري بومدين، على متن طائرة مغربية.
ولأول مرة منذ قرار إغلاق الأجواء بين الجزائر والمغرب، خرقت طائرة بوريطة القرار ومرت فوق الأجواء الجزائرية قبل أن تحط بالمطار.
ويشارك بوريطة السوم السبت، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
هذا ويذكر أن الجزائر تحتضن أشغال القمة العربية بدءا من فاتح نونبر القادم.
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12 تعليقات
على الجزاءريين ان يعلموا:
أن الملك مد يده الى الجزائر قصد التعاون والتفاهم في الامور التي هي في مصلحة الشعبين.والصحراء ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
وعلى الجزاءريين ان يعلموا أن مصلحتهم تكمن في التعاون البناء مع المغرب بعيدا عن الاستفزاز دون والعداء للمغرب دون جدوى.
عليهم ان يعلموا أن المغرب يسير بخطى ثابتة الى التقدم والتطور في جميع المجالات رغم الاكراهات والعراقيل التي تجعلها الجزاءر في طريقه.
على الشعب الجزاءري ان يعلم ان
نظامه العسكري اي الكابرنات يضيعون له اغلى أوقاته في معاداة المغرب وبدون جدوى.وان ليست لهم اي سترايجية ولا اي تخطيط الا العناد والجحود مع المملكة المغربية التي لا تبالي بهم ، والمغرب يطبق الاستراتيجية والتخطيط الذي رسمه
لنفسه لكي يصبح دولة صاعدة ومتقدمة وهذا ما اصبح عليه اليوم.
و النظام العسكري الجزاءري لازال يكذب على شعب الطوابير الغافل ويصور لهم (الجنة في عين الديك) كما قال المثل المغربي..وينسيهم التطلع نحو مستقبل زاهر و متطور.وهذا ما على الذباب الالكتروني والطبقة (المثقفة)في الجزاءر ان تعلمه.اذاكانت تجهله او تتجاهله .فلا تغطوا الشمس بالغربال فالامور واضحة وضوح الشمس في السماء فلا تكذبوا على انفسكم.
بالتوفيق للاجندة المغربية في هاته المهام ..
هذا من أخلاق المغرب الاخلاق العالية واللباقة .اللهم اصلح ذات البين..
من النضج ان تسامح شخصا اساء اليك يوما ولكن عليه اخذ الحيطة والحذر من تكرار نفس الفعل..
الله الوطن الملك. الصحراء مغربية اللهم احفظ بلدنا واجمع شمل البلدان العربية والإسلامية ..
هل تنجح القمة العربية التي تحتضنها الجزائر ..
اللهم لم شمل الدول العربية والإسلامية والخليجية ..
المغرب له حضور وازن وقوي مع جميع الدول..
اللهم انصر الديبلوماسية المغربية الحكيمة..
هل ستكون بداية انفراج الأزمة المغربية الجزائرية…
هاده قمة فاشلة تريد الجزائر تلميع وجهها لا اقل ولا اكثر ولاكن الشعب الجزائري شعب فاشل لايستطيع فعل شيئ .مغلوب عن امره كمية قليلة من المافيات استطاعت القضاء على 40مليون حزائري
على المغرب نسف القمة العربية من قلب الجزائر ردا على دبلوماسية الصبيان المتمثلة في استقبال بوريطة ، وذلك بموقف وخطاب قوي يفضح فيه الاعيب نظام الكبرنات .