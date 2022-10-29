طائرته خرقت قرار غلق الأجواء.. بوريطة بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

هبة بريس - الرباط

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، زوال يومه السبت، الى الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية.

ووصل بوريطة على رأس وفد مغربي، الى مطار الهواري بومدين، على متن طائرة مغربية.

ولأول مرة منذ قرار إغلاق الأجواء بين الجزائر والمغرب، خرقت طائرة بوريطة القرار ومرت فوق الأجواء الجزائرية قبل أن تحط بالمطار.

ويشارك بوريطة السوم السبت، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

هذا ويذكر أن الجزائر تحتضن أشغال القمة العربية بدءا من فاتح نونبر القادم.

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