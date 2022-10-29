طائرته خرقت قرار غلق الأجواء.. بوريطة بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

2022-10-29 / 14:36
0
هبة بريس - الرباط

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، زوال يومه السبت، الى الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية.

ووصل بوريطة على رأس وفد مغربي، الى مطار الهواري بومدين، على متن طائرة مغربية.

ولأول مرة منذ قرار إغلاق الأجواء بين الجزائر والمغرب، خرقت طائرة بوريطة القرار ومرت فوق الأجواء الجزائرية قبل أن تحط بالمطار.

ويشارك بوريطة السوم السبت، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

هذا ويذكر أن الجزائر تحتضن أشغال القمة العربية بدءا من فاتح نونبر القادم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دون بروتوكول.. مولاي رشيد يزور حديقة الحيوانات بالرباط

دون بروتوكول.. مولاي رشيد يزور حديقة الحيوانات بالرباط

2022-10-29 / 13:58
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي

الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي

2022-10-29 / 12:08
Photo of إصدار حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها

إصدار حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها

2022-10-29 / 11:37
Photo of هلال يسلط الضوء على “الالتفاف الدولي” حول مخطط الحكم الذاتي

هلال يسلط الضوء على “الالتفاف الدولي” حول مخطط الحكم…

2022-10-29 / 11:11
Photo of مبعوثا من الملك.. رئيس غينيا بيساو يستقبل بوريطة

مبعوثا من الملك.. رئيس غينيا بيساو يستقبل بوريطة

2022-10-29 / 09:24
Photo of عاجل.. نائب بنكيران يستقيل من أمانة البيجيدي

عاجل.. نائب بنكيران يستقيل من أمانة البيجيدي

2022-10-28 / 23:31
Photo of “بودن” يعدد مكاسب المغرب في ملف الصحراء ديبلوماسيا

“بودن” يعدد مكاسب المغرب في ملف الصحراء ديبلوماسيا

2022-10-28 / 22:14
Photo of السنغال : تحدونا الإرادة لإضفاء دينامية على علاقاتنا مع المغرب

السنغال : تحدونا الإرادة لإضفاء دينامية على علاقاتنا مع…

2022-10-28 / 21:51
Photo of “ماكرون” يربط ملف تأشيرات المغاربة بشرط واحد

“ماكرون” يربط ملف تأشيرات المغاربة بشرط واحد

2022-10-28 / 21:02
Photo of الداكي يتباحث مع رئيس محكمة العدل العليا بغينيا بيساو

الداكي يتباحث مع رئيس محكمة العدل العليا بغينيا بيساو

2022-10-28 / 20:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق