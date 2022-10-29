محمد الترك ينفي خيانته لدنيا بطمة ويقدم روايته

نجلاء مزيان - هبة بريس

ردا على تصريحات زوجته دنيا بطمة و على التفاصيل التي سردتها عبر بث مباشر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

أكد محمد الترك مدير أعمال الفنانة المغربية دنيا بطمة عدم معرفته بالفتاة التي كانت معه في شقته، مشيرا أنها كانت رفقة صديقه الذي وشى به و شهد ضده.

و قال الترك أن القصة مدبرة، و أن تهمة التحريض على الفساد كانت على إثر سماحه للفتاة بالبقاء في المنزل مشيرا أن مدة جلوسها تتراوح بين الساعة و الساعة و نصف.

و أعرب المتحدث ذاته، أنه يحس بغصة كبيرة بسبب بكاء زوجته على الهواء، مضيفا أن من حقها أن تشك أو أن تغير على زوجها.

و عن تعنيفه لها، نفى الترك ما صرحت به زوجته، مشيرا أنه كان لها السند في دولة البحرين، مستذكرا معارضته لوالدته و وقوفه في صف بطمة “كاين شي واحد كيوقف فوجه أمه، أنا وقفت لأنني عارف ان دنيا عندها الحق”.

و في الأخير، ناشد المنتج البحريني زوجته لإيقاف هذه الحرب التي سيكون ضحيتها أطفالهما:” ممكن يسالي زواجنا لكن حرام هادشي لي واقع و الشكايات لي كل نهار كتحطهم أم البنات، فالاخير غزل و ليلي روز المتضررتين”.

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