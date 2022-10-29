دون بروتوكول.. مولاي رشيد يزور حديقة الحيوانات بالرباط

هبة بريس - الرباط

دون بروتوكول، زار الأمير مولاي رشيد، صباح يومه السبت، حديقة الحيوانات بتمارة- الرباط، رفقة أسرته الصغيرة.

وظهر الأمير مولاي رشيد، حاملا نجله على كتفيه ومتجولا بالحديقة دون بروتوكول بين المواطنين المتواجدين بالمكان.

وتفاعل عدد من المواطنين مع تواجد الأمير وأسرته بالمكان، حيث تقدم عدد منهم لالتقاط صور تذكارية معه، كما دعوا لكافة الأسرة الملكية بدوام الصحة والعافية

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