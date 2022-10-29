دون بروتوكول.. مولاي رشيد يزور حديقة الحيوانات بالرباط

2022-10-29 / 13:58
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هبة بريس - الرباط

دون بروتوكول، زار الأمير مولاي رشيد، صباح يومه السبت، حديقة الحيوانات بتمارة- الرباط، رفقة أسرته الصغيرة.

وظهر الأمير مولاي رشيد، حاملا نجله على كتفيه ومتجولا بالحديقة دون بروتوكول بين المواطنين المتواجدين بالمكان.

وتفاعل عدد من المواطنين مع تواجد الأمير وأسرته بالمكان، حيث تقدم عدد منهم لالتقاط صور تذكارية معه، كما دعوا لكافة الأسرة الملكية بدوام الصحة والعافية

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‫12 تعليقات

  1. والله ندعو من خالص قلوبنا أن يحفظ الله عاهلنا المفدى و أن يؤيده بنصره و أن يسدل عليه رداء الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و أن يشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد و باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة المنيفة.
    كما نرجوه تعز وجل أن يحيطه بمسؤولين يكونوا في مستوى تطلعاته الراءدة و رؤيته السديدة و العادلة لهذا الوطن و بالرحمة لمواطنيه كما كان داءما شأن الملوك الشرفاء العلويين ، نريد مسؤولين لا يجعلون من المناصب السياسية مطية لتحقيق أغراضهم و مراكمة الثروات بعيدا عن الأهداف التنموية و العدالة المجالية التي يريدها عاهل البلاد لهذا الوطن الذي يقف وراءه كرجل واحد بنظام و انتظام.

  6. اللهم احفظ ملكنا الغالي محمد السادس والامير مولاي الحسن والأسرة العلوية الشريفة يارب العالمين..

  8. اللهم انصره واحفظ الامير الصغير مولاي احمد وسائر الأسرة العلوية الشريفة..

  10. عاش المغرب وعاشت الاسرة العلوية الشريفة والصحراء مغربية.

  11. الأمير المحبوب العزيز الغالي..
    حفظه الله ورعاه من أي سوء وحفظ كل أسرته الشريفة..

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