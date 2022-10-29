اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

حاول اختطاف سيدتين.. إيقاف شخص بالرصاص بالقصر الكبير

2022-10-29 / 13:29
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هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة القصر الكبير، مساء يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 43 سنة، كان في حالة اندفاع قوية واعتدى على أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة الجسدية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، بتعريض سيدة ومرافقتها لمحاولة اختطاف تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمدينة القصر الكبير، قبل أن يواجه عناصر دورية للشرطة تدخلت من أجل توقيفه بمقاومة عنيفة، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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