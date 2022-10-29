بالدموع.. دنيا بطمة تروي واقعة الخيانة و تعرضها للعنف

2022-10-29 / 12:55
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نجلاء مزيان

موازاة و المتابعة الكبيرة التي تحظى بها قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة و زوجها البحريني محمد الترك، و المتعلقة بالخيانة الزوجية و حزمة من الاتهامات الأخرى.

قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة الخروج عن صمتها و سرد تفاصيل الواقعة، بغية إغلاق جميع الأفواه الكاذبة و وضع حد للغط و الاقاويل الرائجة.

و كشفت خريجة أرب أيدول عبر بث مباشر بمنصة أنستغرام، عن تعرضها للعنف من طرف زوجها و كذا الخيانة لمرات عديدة.

و نفت ما تداول زوجها عبر وسائل الاعلام، مؤكدة أنه و الفتاة التي كانت معه متابعان بتهمتي التحريض على الفساد و السرقة، مبرزة عن ثقتها الكبيرة بالقضاء المغربي و إنصافه لها في المراحل القادمة.

و واصلت المتحدثة ذاتها عن كفاحها و وقوفه إلى جانبه في جميع أزماته، مشيرة إلى خوضها في مشاكله العائلة و تعرضها لجميع أنواع السب و القذف و التنمر على خلفية ذلك .

واختتمت بإعرابها عن حرقتها بخيانتها في قلب منزلها قائلة :” القضاء كيعتبر أنها ماشي خيانة لعدم توفر الشروط اللازمة و كلمته على راسي و لكن أنا كامرأة بلدية كنشوف راجلي معاه بنت فالدار هادي خيانة”.

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