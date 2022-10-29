إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار في إسبانيا

2022-10-29 / 12:33
0
هبة بريس - وكالات

قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن اللاعب البرازيلي نيمار، ومتهمين آخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار).

وقال مصدر قريب من أسرة نيمار، إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب سلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية، وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تجديد عقد مبابي.. عجز قياسي في باريس سان جيرمان

بسبب تجديد عقد مبابي.. عجز قياسي في باريس سان…

2022-10-29 / 15:00
Photo of الأهلي بطلا للسوبر بثنائية نظيفة في مرمى الزمالك

الأهلي بطلا للسوبر بثنائية نظيفة في مرمى الزمالك

2022-10-28 / 21:55
Photo of “سيف الدين حومين” يقرر عدم تمثيل المغرب في المحافل الدولية

“سيف الدين حومين” يقرر عدم تمثيل المغرب في المحافل…

2022-10-28 / 19:49
Photo of العصبة الاحترافية تستجيب للسلطات الأمنية و تقدم موعد مباراة طنجة و الماص

العصبة الاحترافية تستجيب للسلطات الأمنية و تقدم موعد مباراة…

2022-10-28 / 16:59
Photo of لجنة التأديب تصدر عقوباتها على أندية القسمين الأول و الثاني من البطولة

لجنة التأديب تصدر عقوباتها على أندية القسمين الأول و…

2022-10-28 / 11:08
Photo of الجامعة تصدر حزمة عقوبات على الوداد و الرجاء بسبب أحداث الديربي

الجامعة تصدر حزمة عقوبات على الوداد و الرجاء بسبب…

2022-10-27 / 17:38
Photo of قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم

قطر ترفع قيود الدخول إلى البلاد قبل كأس العالم

2022-10-27 / 13:54
Photo of تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

2022-10-27 / 12:49
Photo of منتخب تونس مهدد بعدم المشاركة بمونديال قطر.. وهذا السبب

منتخب تونس مهدد بعدم المشاركة بمونديال قطر.. وهذا السبب

2022-10-27 / 11:11
Photo of الكاف يفتح باب الترشح لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2025

الكاف يفتح باب الترشح لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2025

2022-10-27 / 09:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق