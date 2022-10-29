تصنيف: الOCP يحقق أفضل رقم معاملات سنة 2021

هبة بريس

توجت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كأفضل مقاولة مغربية من حيث رقم المعاملات المحقق سنة 2021، وذلك بمجموع ـ84,3 مليار درهم، وفقا لتصنيف المقاولات المغربية الـ500 الكبرى، الذي تم الكشف عنه امس الجمعة خلال ندوة جهوية عقدت بالرباط.

وحازت مجموعة “رونو المغرب” على المرتبة الثانية برقم معاملات قدره 40,8 مليار درهم، متبوعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في المرتبة الثالثة، برقم معاملات قدره 39,2 مليار درهم.

وتتواجد ضمن تصنيف أفضل 10 مقاولات على المستوى الوطني كذلك كل من اتصالات المغرب (36 مليار درهم)، وأفريقيا (الشركة المغربية لتوزيع المحروقات) بـ(18,7 مليار درهم)، و”مرجان” (13,94 مليار درهم)، و”فيفو إينيرجي المغرب” (12,99) مليار درهم، و”طوطال إينيرجيز المغرب” (12,87 مليار درهم) و”لابيل في” (11,75 مليار درهم)، والشركة المغربية للتبغ (9,26 مليار درهم).

وانعقدت سلسلة الندوات المنظمة في إطار الدورة 21 لقافلة الـ500، بمبادرة من “Économie Entreprises” وبشراكة مع “Kompass” المغرب”، تحت شعار “المقاولات المغربية الكبرى في مواجهة المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة”.

وتعد “قافلة الـ ـ500” دعوة للمقاولات الكبرى بالمملكة إلى اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، التي تعد ضمانة للجودة والاستدامة ومواصفات قبلية لتطوير مقومات جديدة للنمو.

وشهدت هذه السلسلة من الندوات الجهوية مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين لمجالس المدن والجهات ومدراء مقاولات جهوية كبرى، وكذا خبراء في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وحكامة المقاولات.

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