A picture taken on May 13, 2013 shows untreated phosphate being dropped off on a montain at the end of a conveyor belt at the Marca factory of the National Moroccan phosphates company (OCP/public), near Laayoune, the capial of Moroccan-controlled Western Sahara. As a global leader in the market for phosphate and its derivatives, OCP has been a key player in the international market since its founding in 1920, the worlds largest exporter of phosphate rock and phosphoric acid and one of the worlds largest fertilizer producers. AFP PHOTOS/FADEL SENNA / AFP PHOTO / FADEL SENNA

تصنيف: الOCP يحقق أفضل رقم معاملات سنة 2021

2022-10-29 / 12:30
0
هبة بريس

توجت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كأفضل مقاولة مغربية من حيث رقم المعاملات المحقق سنة 2021، وذلك بمجموع ـ84,3 مليار درهم، وفقا لتصنيف المقاولات المغربية الـ500 الكبرى، الذي تم الكشف عنه امس الجمعة خلال ندوة جهوية عقدت بالرباط.

وحازت مجموعة “رونو المغرب” على المرتبة الثانية برقم معاملات قدره 40,8 مليار درهم، متبوعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في المرتبة الثالثة، برقم معاملات قدره 39,2 مليار درهم.

وتتواجد ضمن تصنيف أفضل 10 مقاولات على المستوى الوطني كذلك كل من اتصالات المغرب (36 مليار درهم)، وأفريقيا (الشركة المغربية لتوزيع المحروقات) بـ(18,7 مليار درهم)، و”مرجان” (13,94 مليار درهم)، و”فيفو إينيرجي المغرب” (12,99) مليار درهم، و”طوطال إينيرجيز المغرب” (12,87 مليار درهم) و”لابيل في” (11,75 مليار درهم)، والشركة المغربية للتبغ (9,26 مليار درهم).

وانعقدت سلسلة الندوات المنظمة في إطار الدورة 21 لقافلة الـ500، بمبادرة من “Économie Entreprises” وبشراكة مع “Kompass” المغرب”، تحت شعار “المقاولات المغربية الكبرى في مواجهة المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة”.

وتعد “قافلة الـ ـ500” دعوة للمقاولات الكبرى بالمملكة إلى اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، التي تعد ضمانة للجودة والاستدامة ومواصفات قبلية لتطوير مقومات جديدة للنمو.

وشهدت هذه السلسلة من الندوات الجهوية مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين لمجالس المدن والجهات ومدراء مقاولات جهوية كبرى، وكذا خبراء في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وحكامة المقاولات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

حزب إسباني يطالب بتسريع وتيرة صناعة سفينة حربية لفائدة…

2022-10-28 / 19:35
Photo of البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى مستوى 2%

البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى مستوى 2%

2022-10-27 / 14:36
Photo of ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط ب 67.9 %

ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط ب 67.9 %

2022-10-27 / 11:39
Photo of دراسة: 68% من المغاربة غير قادرين على إدخار المال

دراسة: 68% من المغاربة غير قادرين على إدخار المال

2022-10-27 / 10:16
Photo of مالية 2023.. المجهود الاستثماري بالقطاع العام قد يصل إلى 300 مليار درهم

مالية 2023.. المجهود الاستثماري بالقطاع العام قد يصل إلى…

2022-10-27 / 10:04
Photo of تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار سنويا

تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار…

2022-10-27 / 09:23
Photo of مباحثات مغربية إماراتية للتعاون في “قطاع الصناعات الغذائية”

مباحثات مغربية إماراتية للتعاون في “قطاع الصناعات الغذائية”

2022-10-26 / 21:14
Photo of مزور : المغرب أبان عن مدى قدرته على إنتاج سيارات كهربائية

مزور : المغرب أبان عن مدى قدرته على إنتاج…

2022-10-26 / 19:33
Photo of خطوة مهمة إلى الأمام للتمويل الأخضر بأفريقيا

خطوة مهمة إلى الأمام للتمويل الأخضر بأفريقيا

2022-10-26 / 17:47
Photo of السياحة: الإيرادات تتجاوز 52 مليار درهم

السياحة: الإيرادات تتجاوز 52 مليار درهم

2022-10-26 / 17:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق