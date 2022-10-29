دفع زوجته الحامل من أعلى منحدر.. 30 سنة سجناً لتركي

2022-10-29 / 11:44
0
هبة بريس - وكالات

عادت إلى الأضواء مجدداً قصة دفع رجل تركي زوجته في يونيو 2018 من منحدر حتى يتمكن من الحصول على أموال التأمين على حياتها بقيمة 25 ألف دولار.

وفي الجديد سيقضي هاكان أيسال (41 عاماً) بقية حياته خلف القضبان، بعد أن أدين بدفع سمرا أيسال (32 عاماً) الحامل في شهرها السابع، إلى منحدر في وادي الفراشة في مدينة موغلا جنوب البلاد، ما أدى لوفاتها فوراً، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

وكان هاكان قد استدرج زوجته التي كانت تخشى المرتفعات، إلى حافة المنحدر البالغ ارتفاعه 304 أمتار بحجة التقاط سيلفي، غير أنه دفعها بعد ذلك.

يذكر أن المحكمة الجنائية العليا في مدينة فتحية كانت أدانت الرجل، الذي أنكر ارتكابه هذا الفعل المروع، في جلسة سابقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات السعودية تصدر تحذيرا لمعتمري الخارج

السلطات السعودية تصدر تحذيرا لمعتمري الخارج

2022-10-29 / 13:36
Photo of ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة

ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة

2022-10-29 / 09:35
Photo of الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

2022-10-28 / 22:42
Photo of احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

2022-10-28 / 18:53
Photo of “طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

“طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

2022-10-28 / 18:35
Photo of مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

2022-10-28 / 09:23
Photo of قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

2022-10-27 / 22:41
Photo of طهران تستدعي السفير الألماني لديها

طهران تستدعي السفير الألماني لديها

2022-10-27 / 20:27
Photo of باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

2022-10-27 / 19:39
Photo of ذب_حوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل.. إيقاف عصابة بالجزائر

ذب_حوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل.. إيقاف عصابة بالجزائر

2022-10-27 / 14:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق