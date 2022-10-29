دفع زوجته الحامل من أعلى منحدر.. 30 سنة سجناً لتركي

هبة بريس - وكالات

عادت إلى الأضواء مجدداً قصة دفع رجل تركي زوجته في يونيو 2018 من منحدر حتى يتمكن من الحصول على أموال التأمين على حياتها بقيمة 25 ألف دولار.

وفي الجديد سيقضي هاكان أيسال (41 عاماً) بقية حياته خلف القضبان، بعد أن أدين بدفع سمرا أيسال (32 عاماً) الحامل في شهرها السابع، إلى منحدر في وادي الفراشة في مدينة موغلا جنوب البلاد، ما أدى لوفاتها فوراً، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

وكان هاكان قد استدرج زوجته التي كانت تخشى المرتفعات، إلى حافة المنحدر البالغ ارتفاعه 304 أمتار بحجة التقاط سيلفي، غير أنه دفعها بعد ذلك.

يذكر أن المحكمة الجنائية العليا في مدينة فتحية كانت أدانت الرجل، الذي أنكر ارتكابه هذا الفعل المروع، في جلسة سابقة.

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