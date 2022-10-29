نقيب الموسيقيين بمصر: “شيرين اتكلمت بالتلفون وهذا وضعها”

2022-10-29 / 10:10
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هبة بربس - وكالات

كشف نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويعرض عبر قناة “إم بي سي مصر” إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.

كما أضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصياً في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط.

إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة.

وأردف: “وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود”.

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