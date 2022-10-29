ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة
هبة بريس - وكالات
أعلن إيلون ماسك أن إدارة “تويتر” ستعيد الحسابات التي تم حجبها في وقت سابق لأسباب مشكوك فيها وغامضة.
وكتب ماسك على “تويتر”، أن “الجميع ممن حجبت حساباتهم لأسباب تافهة أو مشكوك فيها، سيتم الإفراج عنها من سجن تويتر”.
وجاء ذلك ردا على سؤال من مستخدمة طلبت إعادة حساب والدها.
وكان ماسك قد أنجز صفقة شراء “تويتر” يوم الخميس. معلنا أنه سيشكل مجلسا خاصا لدراسة مسألة مراقبة المحتوى على الموقع.
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9 تعليقات
لا يقع في أرض الله إلا ما أراده الله نحن تحت رحمة الله وحده..
رجوع العالم إلى ماقبل الحضارة هو شيء مذكور في السنة النبوية في أحاديث آخر الزمان،وتكلم عنه فرانك إنشتاين حين قال (لااستبعد أن تكون حروب المستقبل بالعصي)..
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان في آخر الزمان ستعود البشرية إلى استعمال الخيل و السيوف والنبال في الحروب..
ربما يكون السبب هو التجسس على حسابات الناس..
سياسة تويتر اصبحت مخيفة الافضل تجنبها..
اختراق الحسابات والتجسس على اصحابها..
نريد تقرير مفصل حول هذا التوقف المفاجئ دون اشعار..
في حالة تعرض اي حساب القرصنة نريد محاسبة كل متورط في ذالك ..
ماسك عليه تحمل مسؤوليته في ما وقع..