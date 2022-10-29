مبعوثا من الملك.. رئيس غينيا بيساو يستقبل بوريطة
استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو، الجمعة، بالقصر الرئاسي في بيساو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة مبعوثا من الملك محمد السادس.
وذكر ناصر بوريطة، في تصريح عقب هذا الاستقبال، أنه نقل إلى رئيس دولة غينيا بيساو رسالة من الملك محمد السادس تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين و”التي هي بالفعل قوية للغاية“، منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بيساو في عام 2015.
وأشار الوزير إلى أنه هنأ الرئيس إمبالو ودبلوماسية غينيا بيساو بهذه المناسبة على نجاح رئاسته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مؤكدا أنه بفضل هذا العمل، تحمل غينيا بيساو المشعل في منطقة إيكواس وخارجها في العديد من الأقاليم، فيما يخص مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقد حضر هذا الاستقبال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، و بابانا العلوي محمد صلاح القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية بجمهورية غينيا بيساو.
وفي وقت سابق، أجرى بوريطة مباحثات على انفراد مع وزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا.
9 تعليقات
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
اللهم احفظ جلالة الملك وأطل في عمره..
اعترافات دولية بمغربية الصحراء كافية لاسترجاع المغرب لصحراءه ..
الجزائر ورطت نفسها وهي تلعب بالورقة الأخيرة هي وصنيعتها البوليساريو..
المغرب له حضور وازن وقوي وعلاقة جيدة مع دول افريقيا..
مرحبا بدولة غينيا بيساو حكومة وشعبا..
مرحبا بالتعاون مع الشقيقة غينيا بيساو..
كلنا جند مجندون وراء جلالة الملك..