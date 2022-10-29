طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس مستقر وحار نسبيا بكل من شمال، وسط وجنوب البلاد.

كما يتوقع نزول أمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل.

وستتكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من شمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار، وكذلك بوسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، مابين 13 و18 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستكون ما بين 18 و24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض على العموم.

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