عاجل.. نائب بنكيران يستقيل من أمانة البيجيدي

هبة بريس _ الرباط

قدم جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استقالته من الأمانة العام للحزب، وذلك في رسالة وجهها إلى عبد الاله ابن كيران.

وقال المعتصم في الرسالة، إنه قرر الاستقالة “على إثر التداعيات التي خلفها النشر الغرض لخبر شغلي مهمة مكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب”.

وأوضح المعتصم أنه يسعى إلى رفع الحرج عن الحزب، ويتحمل مسؤوليته كاملة فيما حصل.

وأضاف المعتصم، “وعليه الأخ الأمين العام، إذ أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع”.

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