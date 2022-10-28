عاجل…ايداع شيخ وعوني سلطة وسيدة سجن عين علي مومن بسطات

2022-10-28 / 23:11
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هبة بريس_ الرباط

قرر قاضي التحقيق بمحكمة سطات الابتدائية ليلة الجمعة السبت، ايداع عون سلطة برتبة شيخ، وعونين اثنين للسلطة، بمعية سيدة، سجن عين علي مومن ضواحي المدينة، على خلفية اتهامهم من قبل ضحاياهم بالنصب والتوسط لهم للحصول مناصب شغل مقابل مبالغ مالية، وقد تم تحديد التاسع من نونبر المقبل كتاريخ للشروع في النظر في القضية بأروقة المحكمة ذاتها.
ويذكر، أن المصالح الأمنية بسطات، قد استمعت للمشتبه فيهم الأربعة بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه بارتباطهم بموضوع النصب والاحتيال على ضحايا كثر بدافع التوسط لهم للحصول على مناصب شغل مقابل مبالغ مالية.
هذا وكانت مصالح الأمن ، قد توصلت في وقت سابق بعدة شكايات، كانت كافية لاسقاط أول المشتبه فيهم وهو عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الخامسة بحي الخير، فيما ظل الثاني في حالة فرار، يشتغل بالمقاطعة الحضرية الأولى قبل أن يسلم نفسه، وبعدها تم الاستماع له رفقة آخر من رتبة شيخ، بالاضافة إلى سيدة.

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‫11 تعليقات

  3. لا اريد لهم السجن ويتمتعوا بالمال انما يؤخذ منهم ما نهبوا ويطلق سراحهم مع الاقامة الاجبارية في بيوتهم حتى لا تنفق عليهم الدولة من مالها في سجن مترف

  4. خطوة محمودة من السلطات نحو العدالة ودولة المؤسسات واعادة الثقة في القضاء والاصلاح المنشود.

  10. كنتمنى تكون هذه بداية في محاربة الفساد والمفسدين وكدلك ربط المسؤولية بالمحاسبة

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