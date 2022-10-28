مطار سانية الرمل

من ألمانيا…معدات وتجهيزات أمنية لمطار محمد الخامس

2022-10-28 / 22:30
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هبةبريس _ الرباط

وقع المكتب الوطني للمطارات وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم الجمعة بالنواصر، على اتفاقية ثنائية يسلم بموجبها الجانب الألماني هبة لمطار محمد الخامس عبارة عن معدات وتجهيزات أمنية.

وأشار المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أنه وقع الاتفاقية السيدة حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، و السيدة بياتريس هوغ الموظفة المسؤولة عن الاتصال بالشرطة الفيدرالية لدى سفارة ألمانيا بالرباط.

وتتكون هذه الهبة من ثلاث معدات من الجيل الجديد، ممر مراقبة السلامة الجوية وجهازين للمراقبة بواسطة أشعة X. وقد تم بالفعل وضع هذه المعدات الأمنية المخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني (شرطة الحدود) لمراقبة المسافرين وأمتعتهم المحمولة في منطقة العبور الدولي بمطار محمد الخامس.

وبفضل هذه المعدات التكنولوجية الحديثة، يضيف المصدر ذاته، ستصل طاقة المعالجة إلى 200 مسافر في الساعة، مبرزا أن استعمال هذه المعدات سيمكن من تقليص وقت الانتظار وجعل مرور المسافرين من هذه المنطقة أكثر سلاسة.

وفضلا عن توفير الظروف الضرورية لاستقبال المسافرين في أجواء حسنة وآمنة، تساهم هذه المعدات في تعزيز الأمن وتحسين تجربة المسافر وتقوية الأداء والكفاءة التشغيلية بمطار محمد الخامس.

وخلص البلاغ إلى أن كلا من “المكتب الوطني للمطارات والمديرية العامة للأمن الوطني يعملان في تعاون تام لتحسين تجربة المسافر خصوصا من حيث الراحة والأمن، ويظلان حريصين على تجويد ظروف الاستقبال بشكل مستمر في المطارات المغربية”.

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