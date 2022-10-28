“سيف الدين حومين” يقرر عدم تمثيل المغرب في المحافل الدولية

هبة بريس : وجدة

قرر البطل العالمي ذي الأصول الوجدية سيف الدين حومين في رياضة الجوجيتسو رفقة مدربيه عدم تمثيل المغرب في البطولات العالمية المقبلة وخاصة البطولة العالمية للجوجيتسو 2022 المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة(أبوظبي) ما بين 29 أكتوبر و 09 نونبر 2022.

وفي إتصال لموقع هبة بريس مع البطل العالمي، بأن قرار عدم تمثيل المغرب هو نهائي ولا رجعة فيه، في ظل عدم وفاء الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو بوعودها وعدم صرف مستحقاته المالية العالقة، حيث قرر البطل العالمي سيف الدين حومين و مدربيه بعد تفكير عميق بعدم المشاركة في المنافسات العالمية المقبلة.

كما اضاف كذلك، أنه مند نشأة الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو فقد شارك البطل العالمي بإسم الجامعة بدون أي تعويضات او حوافز مالية وبمجهوداته الخاصة؛

وعدد مشاركاته كالتالي :

– 2017 : ذهبية بطولة العالم في مدينة بوكوطا كولومبيا ب 0 درهم.

– 2018 : ذهبية بطولة البلقان العالمية أثينا اليونان ب0 درهم .

– 2018: فضية بطولة العالم في مدينة مالمو السويد ب0 درهم.

– 2018 : ذهبية جراند سلام ايسن ألمانيا 0 درهم.

– 2019 : ذهبية بطولة أفريقيا بن جرير المغرب 0 درهم.

– 2019 : ذهبية الألعاب العالمية للرياضات القتالية جونكجو كوريا الجنوبية 0 درهم.

– 2019: ذهبية بطولة العالم في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 0 درهم.

-2021 : ذهبية بطولة العالم في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 0 درهم.

– 2022 : فضية الألعاب العالمية برمينغام ولاية الاباما الولايات المتحدة الأمريكية 0 درهم.

كما أكد، بأن القرار جاء بشكل نهائي ولا رجعة فيه، نظرا لعدم إلتزام الجامعة الملكية المغربية لرياضة الجوجيتسو في جانب تقديم الدعم والمساندة، نظير ما حققه من نتائج جد مشرفة رفع راية المغرب في المحافل الدولية.

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