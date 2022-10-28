حزب إسباني يطالب بتسريع وتيرة صناعة سفينة حربية لفائدة المغرب

هبة بريس _ الرباط

طالب الحزب الشعبي الإسباني بتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالعقد المتعلق بصناعة سفينة حربية لفائدة القوات المغربية،

و يتعلق الأمر بالصفقة التي كان قد أبرمها المغرب مع شركة نافانتيا الإسبانية في يناير من العام الماضي، عندما أعلنت وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، عن إبرام شركة “نافانتيا” الإسبانية عقدا مع المغرب، من أجل بناء سفينة حربية لصالح البحرية الملكية المغربية، بقيمة تصل إلى حوالي 150 مليون أورو.

وقال المسؤول الحزبي الإسباني المذكور، أن البدء في إنجاز هذه السفينة سيخلق على الأقل 250 فرصة عمل مباشر، إضافة إلى الملايين من ساعات العمل، وذلك على مدار سنوات، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على العديد من الأسر الإسبانية في مناطق معينة بقادس.

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