هل يلغي المغرب حالة الطوارئ الصحية؟

هبة بريس _ الرباط

قررت الحكومة المغربية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية التي أُعلنت في شهر مارس من العام ٢٠٢٠ لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى متم شهر نوفمبر المقبل، دون أن تستبعد إمكانية إلغائها عند متم ذلك التمديد.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أنه يمكن للمغرب أن يرفع حالة الطوارئ الصحية بالنظر إلى الحالة الوبائية والمناعة المكتسبة داخل المغرب وفي العالم ككل.

وتابع حمضي أن “الحالة الوبائية في المغرب تعرف انتشارا ضعيفا للفيروس وهو مؤشر مهم لتطور الجائحة في البلاد”، مضيفا أن “أكثر من ثلثي المغاربة ملقحون ونسبة كبيرة أصيبت بمرض كوفيد 19”.

وتابع حمضي مبرزا في السياق أن “أغلبية المغاربة يتوفرون على مناعة عن طريق الإصابة بالمرض وأيضا اللقاح وهي مناعة مشتركة أظهرت دراسات عديدة قوتها في حماية المجتمع والمنظومة الصحية”.

وأضاف المتحدث بأن الحالة الوبائية في العالم ككل في تحسن كبير وأن أغلبية سكان العالم أصيبوا بمرض كوفيد وثلثا العالم ملقحون، مشددا على أن هذه المؤشرات تظهر عدم وجود متحور أخطر أو أكثر شراسة من أوميكرون.

وعما إذا كان هناك احتمال لظهور أي متحور خطير للفيروس، قال حمضي “الاحتمال ضعيف جدا ويسمح هذا الضعف برفع حالة الطوارئ الصحية رغم استمرار الجائحة”، معتبرا أن المغرب “يعيش آخر أسابيع حالة الطوارئ الصحية”.يقول حمضي لاصوات مغاربية

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